中年好聲音2｜谷婭溦睇中顏米羔劉可歌劇式唱腔震撼全場林若盈王玥合唱似Twins

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本周日（26 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審。本回合為導師分組賽，24 強選手將分成三組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗冧莊擔任星級導師外，還有谷婭溦強勢加盟。三位導師「揀蟀」時表現肉緊，爭搶三大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」韋綺姍則選了安雅希：「你跟住我一定係冠軍。」未正式比賽已戰意高昂！