中年好聲音2｜谷婭溦睇中顏米羔劉可歌劇式唱腔震撼全場林若盈王玥合唱似Twins
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本周日（26 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審。本回合為導師分組賽，24 強選手將分成三組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗冧莊擔任星級導師外，還有谷婭溦強勢加盟。三位導師「揀蟀」時表現肉緊，爭搶三大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」韋綺姍則選了安雅希：「你跟住我一定係冠軍。」未正式比賽已戰意高昂！
本回合主題是「致敬傳奇巨星」，三組選手將以個人獨唱或雙人合唱形式演繹 6個系列的經典金曲，並分成上、下半場進行對決；上、下半場獲得最低分的組別需各自淘汰 1 人，而上下半場總分最低的組別則需再淘汰 1 人，換言之本回合將淘汰 3 人！上半場的「致敬傳奇巨星」系列是「上海歌后」、「梅艷芳」和「羅文」，出場歌單如下：《夜來香》尹新杰、《給我一個吻》簡潔明、《三年》曾蜜詩、《親密愛人》林若盈＋王玥、《冰山大火》朱博文＋鄭梓浩、《壞女孩》陳燕娜＋麥素華、《波斯貓》陳蒨葶、《明日天涯》劉可、《留給這世上我最愛的人》顏米羔。
大熱之一的劉可再獻新猷，獻唱《明日天涯》的他挑戰歌劇式唱腔，大晒強勁震音，就如莫華倫上身一般！張佳添笑言：「你呢隻係 Phantom of the Roman（羅文英文名）。」肥媽亦大讚好正：「可能會有人覺得佢嘅唱法、震音係古老咗啲，但佢將呢首歌嘅澎湃唱到出嚟。」伍仲衡則持相反意見：「你係咪好想跳出你嘅comfort zone？如果你係開演唱會，我會非常 Appreciate，但呢個係一個比賽，我
係覺得好嘈，唔好意思。」
周國豐點名讚：蒨葶應該係今季最好睇嘅參賽者
是集女將的演出十分搶眼，林若盈和王玥齊齊以粉藍色露肩裝上陣獻唱《親密愛人》，兩人聲線和造型非常合襯，婉婉笑言她們如 Twins 一樣。張佳添大讚：「你哋兩個好靚聲，Blend 埋一齊，耳仔就嚟懷孕，好悅耳。」肥媽點名讚王玥：「你進步好大。」至於獻唱《波斯貓》的陳蒨葶，粉藍色隱形眼鏡+白色毛毛外套上
陣，化身妖爆波斯貓！蒨葶獻唱時不斷搔首弄姿，又扮貓咪叫和舔手，非常入戲，肥媽說：「佢真係入咗舞台，當自己係隻貓！」周國豐則說：「蒨葶應該係今季最好睇嘅參賽者。」分組名單：韋綺姍藍組：尹新杰、林若盈、王玥、陳蒨葶、安雅希、梁浩賢、黃劍文和譚輝彭家麗綠組：簡潔明、朱博文、鄭梓浩、劉可、王學琳、袁思樂、周碧嘉和劉威谷婭溦紅組：曾蜜詩、陳燕娜、麥素華、顏米羔、陳俞霏、沈宗賢、林偉璣和古淖文