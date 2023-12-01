中年好聲音2｜陳俞霏收斂唱大熱爆紅譚輝智玩單眼成焦點黃劍文梁浩賢化身Rock友引笑聲
歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。周日（3 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審，星級導師分別是藍組韋綺姍、綠組彭嘉麗和紅組谷婭溦。下半場的「致敬傳奇巨星」系列是「張國榮」、「黃家駒」和「陳百強」，出場歌單如下：《今生今世》安雅希、《風繼續吹》王學琳、《大熱》陳俞霏、《喜歡你》梁浩賢+黃劍文、《情人》袁思樂+周碧嘉、《無盡空虛》沈宗賢+林偉璣、《深愛著你》譚輝智、《我的故事》劉威煌、《盼望的緣份》古淖文。
「頭先你坐喺度，我都認唔到邊個係你，好 Fresh、好型格同好舒服，但係太過刻意去 Show off 唱功。」
藍組的譚輝智獻唱《深愛著你》，性格內斂的他自參賽以來一直台風欠奉，今集他一洗頹風，獻唱時終於識得郁吓兼單吓眼，令人眼前一亮。韋綺姍對此特別感謝已被淘汰的尹新杰：「多謝尹新杰幫我哋（藍組）執晒啲台風，唔會令輝智企喺台度一舊飯咁！」張佳添給予不俗評價：「送 4 個字畀你，恰到好處，我覺得你係今季嘅羅啟豪，畀到愈嚟愈多好嘅亮點令大家記得你，睇好你！」惟周國豐卻反高潮說：「呢隻歌係懷緬緊以前，所以唔應該係開心嘅歌。」
藍組的黃劍文、梁浩賢合唱《喜歡你》，原來韋綺姍對學員咬字要求甚高，賽前還要求學員錄讀歌詞的聲帶給她，韋綺姍指大部分學員都很聽話，惟浩賢沒有照做，浩賢即時認衰仔說：「唔會有下次！」畫眼線化身 Rock 友的黃劍文、梁浩賢一唱一和，默契十足，婉婉笑言唔認得劍文：「好似變咗街童，差塊滑板就可以
去踩板！」張佳添說：「唱 Rock 版《喜歡你》係 OK 嘅，但首歌始終係 Rock Ballad 嚟，我 Feel 到 Rock 嗰 Part，但 Feel 唔到 Ballad。」伍仲衡則說：「劍文你啲哭腔進步咗好多，不過你硬係每句都有一粒，搣埋嗰粒啦！」今集將會淘汰 2名參賽者，到底邊個可以笑住入 21 強？密切留意周日晚播出的《中年好聲音2》。