中年好聲音2｜陳俞霏收斂唱大熱爆紅譚輝智玩單眼成焦點黃劍文梁浩賢化身Rock友引笑聲

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。周日（3 日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審，星級導師分別是藍組韋綺姍、綠組彭嘉麗和紅組谷婭溦。下半場的「致敬傳奇巨星」系列是「張國榮」、「黃家駒」和「陳百強」，出場歌單如下：《今生今世》安雅希、《風繼續吹》王學琳、《大熱》陳俞霏、《喜歡你》梁浩賢+黃劍文、《情人》袁思樂+周碧嘉、《無盡空虛》沈宗賢+林偉璣、《深愛著你》譚輝智、《我的故事》劉威煌、《盼望的緣份》古淖文。