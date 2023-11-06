中年好聲音2｜顏志恆2.0唱爆青筋古淖文妖爆唱激光中搶鋒頭

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚（5 日）播出的一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，26 強選手輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的歌曲爭入 24 強，本回合評審團除了肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。昨晚一集共有 13 名選手出場，分別是沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏和李榮耀。經過一輪激戰，顏米羔獲得 88分暫列第一，沈宗賢、李榮耀分別獲得 75 分和 73 分暫列危險區。悲苦中點 Rock 感