中年好聲音2｜顏米羔EarMon勇奪5燈榮譽安雅希驚艷全場獲陳慧嫻101分

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（22 日）播出一集是 60 強淘汰賽最終回，30 強名單終極揭曉！昨晚一集雲集實力唱將，總共誕生六位 5 燈歌手，分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜，加上之前獲得 5 燈的陳俞霏、劉可、陳麗媚和陳蒨葶，整個 60 強淘汰賽一共誕生了 10 名 5 燈選手。曾被張佳添指是「張學友+黃貫中」混合體的顏米羔，深情獻唱《你是我的眼》獲得 5 燈佳績，出名奄尖的伍仲衡大讚：「你令我諗起顏志恒，喺我好眼瞓時突然眼前一亮！」陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下，顏米羔對此解釋謂：「因為頭半首冇聲（指 Ear Mon），惟有靠記憶去唱，所以頭先好驚好緊張！」顏米羔超強的臨場執生獲肥媽大讚：「真係要畀啲掌聲佢！」