中年好聲音2｜顏米羔EarMon勇奪5燈榮譽安雅希驚艷全場獲陳慧嫻101分
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（22 日）播出一集是 60 強淘汰賽最終回，30 強名單終極揭曉！昨晚一集雲集實力唱將，總共誕生六位 5 燈歌手，分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜，加上之前獲得 5 燈的陳俞霏、劉可、陳麗媚和陳蒨葶，整個 60 強淘汰賽一共誕生了 10 名 5 燈選手。曾被張佳添指是「張學友+黃貫中」混合體的顏米羔，深情獻唱《你是我的眼》獲得 5 燈佳績，出名奄尖的伍仲衡大讚：「你令我諗起顏志恒，喺我好眼瞓時突然眼前一亮！」陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下，顏米羔對此解釋謂：「因為頭半首冇聲（指 Ear Mon），惟有靠記憶去唱，所以頭先好驚好緊張！」顏米羔超強的臨場執生獲肥媽大讚：「真係要畀啲掌聲佢！」
另一搶眼的 5 燈選手非安雅希莫屬，獻唱英文歌《Make You Feel My Love》的她大晒無懈可擊的唱功和沉厚的聲線，最終獲得 5 燈佳績。安雅希開口唱了一句後，肥媽已忍不住嗌「Yeah！」陳慧嫻大讚：「You are what I’m looking for，非常非常專業嘅演出，我會畀 101 分！」伍仲衡亦大讚：「好鍾意你把聲嘅 Texture，呢樣可遇不可求，唱功可以練，但 Texture 係個天畀你！」安雅希的歌聲同時勾起
伍仲衡的回憶，他說：「你係咪玩過另外嘅比賽？我哋係咪見過？」安雅希回
答：「我曾經喺《中國新歌聲》嘅香港同深圳 PK 賽拎過總冠軍。」絕對是臥虎藏龍！
獻唱《為你我受冷風吹》的陳燕娜，獲得 5 燈後失聲痛哭，張佳添笑言：「等咗成晚攞到 5 盞燈，我都喊啦，想像到你有幾辛苦。唱得好好，音色、用聲、感情都好好。」陳燕娜爆喊說：「尋晚兩點鐘先瞓，之後 5 點鐘就扎醒咗…」身為前輩的肥媽聽畢即感嘆：「做得我哋呢行，食得鹹魚抵得渴，想實現自己嘅夢想係唔容易，所以你哋要更加珍惜。」經過昨晚，30 強人選正式出爐，下回合 30 名選手將分成 6 組進行團隊生死鬥，屆時將會有 3 位選手被淘汰。
30 強名單（排名不分先後）：
劉威煌/黃劍文/古淖文/劉肇文/譚輝智
沈宗賢/譚權輝/陳俞霏/麥素華/周碧嘉劉可/林偉璣/袁思樂/陳麗媚/朱博文王學琳/尹新杰/陳蒨葶/簡潔明/梁浩賢李振鵬/鄭梓浩/鄔慧芳/曾蜜詩/顏米羔安雅希/李榮耀/陳燕娜/王玥/林若盈