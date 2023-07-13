中年好聲音2｜顏金達獲讚有穿透力麥素華六孩之母Rock味濃陳寶雄糖尿上眼參賽

歌唱真人騷《中年好聲音》第一季大獲好評、熱爆全城，第二季的《中年好聲音 2》乘勝推出，今年 4 月開始接受報名，6 月和 7 月先後進行了三輪海選，反應空前熱烈。今季《中年好聲音》成功吸引了逾 5,000 人報名參加，加上今年新增全球招募，同時吸引了來自五湖四海的「好聲音」參加比賽。剪輯海選試音情況的《中年好聲音 2 100 強大召集》將於本周日晚（16 日）10 點翡翠台播出，節目由許文軒主持。