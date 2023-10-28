中年好聲音2｜星級導師EricKwok領軍5燈戰隊曾蜜詩瘋狂挑戰爆發矛盾安雅希隊長陷重大危機
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。周日晚（29 日）播出一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30 強將分成 6 組進行比賽，每隊隊長由首兩個回合合計獲得最多燈數的選手擔任，Eric Kwok 則擔任星級導師。今集將會淘汰 4 位選手，獲得第 4 和第 5 名的兩隊分別淘汰 1 人，獲得第 6 名的隊伍則要淘汰 2 人。另本回合開始將增設 MVP 獎項，頒予該回合表現最出色選手，獲頒 MVP 選手同時獲贈價值 8,800 港元名貴禮物。
綜觀上述分組名單，單睇牌面實力最強一隊非《如果我是陳奕迅》隊莫屬，皆因所有選手均曾獲得 5 燈佳績，堪稱「5 燈戰隊」！全男班組成的《如果我是陳奕迅》隊十分團結，隊長之一的顏米羔笑言：「全男班，卜卜脆夠直接！」以潮爆軍裝風上陣的 5 位型男將挑戰機械舞，惟譚輝智唱得但唔多跳得，動作和表情都比較生硬，Eric Kwok 笑言：「我叫佢條眉（表情）要狠啲，但個樣出嚟好似睇唔到嘢咁！」他們最終成績如何？
而由全女班組成的《Memory》隊，雖然有實力唱將安雅希加持，但由於還未正式比賽已爆發矛盾，令五名成員陷入重大危機，首當其衝的更是熱門之一的安雅希！在首次團練時，Eric Kwok 便問大家服不服隊長安雅希，安雅希當時略顯不太自信說：「都 OK 嘅。」怎料話口未完，甚有主見的曾蜜詩即不時提出意見瘋狂 Challenge 安雅希，就連去到最後綵排時兩人仍然爭拗不休，氣氛緊張！Eric
Kwok 亦直指《Memory》隊勢危：「6 隊之中最大危機係佢哋，曾蜜詩好有自己意見，想要乜就要乜，反而佢似隊長多啲。」曾蜜詩受訪時坦言：「隊長係有啲
Laid Back（不着急）！我哋都有好多 idea，咪一齊討論睇吓邊個 idea 嘅 end result最好。」至於安雅希則大嗌投降：「我覺得團戰其實唔可以有太多自己Personality，坦白講我唔係好想做隊長，我 Fire 我自己！」另邊廂《路黑山高錫人夜》隊同樣爆發矛盾，隊長陳燕娜和隊員麥素華出現意見分歧，燕娜坦言：「幾位阿姐都係好有主見嘅人，尤其係素華。」Eric Kwok 亦直指該組感覺「唔係特別和諧。」