中年好聲音2｜星級導師EricKwok領軍5燈戰隊曾蜜詩瘋狂挑戰爆發矛盾安雅希隊長陷重大危機

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。周日晚（29 日）播出一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30 強將分成 6 組進行比賽，每隊隊長由首兩個回合合計獲得最多燈數的選手擔任，Eric Kwok 則擔任星級導師。今集將會淘汰 4 位選手，獲得第 4 和第 5 名的兩隊分別淘汰 1 人，獲得第 6 名的隊伍則要淘汰 2 人。另本回合開始將增設 MVP 獎項，頒予該回合表現最出色選手，獲頒 MVP 選手同時獲贈價值 8,800 港元名貴禮物。