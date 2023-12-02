亞洲超星團｜丁子朗黃奕斌除衫秀肌肉方玉亨單腳自轉技驚四座張鎬濂長腿逆天
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》今（2 日）晚 8 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密花絮和演出片段，包括因時長關係被剪走的練習生 Solo 表演片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
今晚播出的第二集繼續是初舞台才藝考核，餘下的練習生將悉數登場！是集出場名單如下：五人組合 HELLO WORLD 的舒灝、郝瑞然、孫瀟威、阿昕然和奧
利、二人組合 HK 組合的方玉亨和王坤、四人組合美杜莎的楊亦辰、愛合、艾煜坤和黃輝雄、五人組合頂破天花板的張鎬濂、羅奕傑、艾克力亞、謝鑫和譚思源、五人組合多巴胺的黃星綽、寧浩然、江文俊、黃攀和衛軒汶、四人組合霹靂旋風的李澤楊、黃奕斌、區珀豪和丁子朗，還有與第一集趙天翼一樣 Solo 演出的李權哲。
程瀟嫌丁丁黃奕斌着太多衫
今集最大睇頭除了有「初印象人氣排名」No.1 的奧利登場，香港代表亦會悉數登場！組合霹靂旋風中有 3 位香港代表，分別是丁子朗、黃奕斌和區珀豪，丁丁甫出場便以出道了 7 年的老新人來自我介紹，他們以白色西裝上陣跳唱 Medley《算他敢愛敢做》，志偉指看得非常投入，又叫程瀟猜丁子朗、黃奕斌中誰是香港先生，程瀟怕醜說：「讓他們表現一下，主要是他們穿得太多了！」志偉即搞笑下令二人除衫，靦腆的二人怕醜地脫去西裝外套時，志偉點到即止叫停，並開估丁丁才是香港先生，場面搞笑！Rain 見狀大晒廣東話說：「好犀利。」Rain 又指丁丁面部表情特別好，但四人跳唱水平比較業餘，需再多加練習。丁丁事後透露當年除了面試香港先生外，還曾面試韓國的練習生公司，他說：「我都曾經想做Idol，但係 foul 咗我冇要我，依家有機會畀我實現出嚟，我梗係參加啦，依家唔追夢，我唔知幾時可以再追夢。」
方玉亨晒芭蕾舞功架
名模歐陽妙芝的 15 歲仔仔方玉亨，與王坤組成 HK 組合演出《The Greatest Show》，練開芭蕾舞的亨亨甫出場便大晒功架，原地單腳自轉 15 個圈後仍表現得輕鬆自如，技驚四座；之後亨亨與王坤的演出特意設計只有一支咪，兩人一邊跳舞一邊搶咪唱歌，視覺效果十足。歐陽妙芝與天王劉德華份屬老友，亨亨透露今次參加節目全靠華仔鼓勵：「佢自己都係好細個入行，所以佢都明白我嘅feelings，今次嚟嘅原因好大係因為佢好支持我，佢好相信我可以做得好。」節目
中更會公開亨亨兒時與華仔合照。
張鎬濂引 Rain 心郁簽約
藝人洪欣的仔仔張鎬濂今集亦會登場，高大有型的他與平均身高 188cm 的練習生組成頂破天花板，五位「高人」齊齊搞笑地大騷逆天長腿，志偉看後笑言：「我不敢站出來！」就連 Rain 都被他們迷倒，笑言：「各位都長得特別帥，以致我動了想簽你們的想法。」至於香港代表黃星綽所屬的組合多巴胺，五子以色彩繽紛的服裝上陣，大晒可愛一面，Rain 笑言：「非常活潑，很像 Idol 的一個舞台。」想知道哪位超星練習生能在初舞台表現排行第一？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。
亞洲超星團首播日期是？
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