《亞洲超星團》｜「人間芭比」程瀟軟骨功展現人體奧妙，丁子朗《活著 Viva》獲讚熱血，餘宗遙Rock Star結他Solo震撼全場
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（13 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
「人間芭比」程瀟晒 Fit 爆蛇腰
今晚播出第 8 集是超星練習生第二次舞台公演，超星導師之一的程瀟打頭陣為演出拉開序幕。有「人間芭比」之稱的程瀟以黑色露腰背心上陣，大晒 Fit 爆蛇腰及驚人軟骨功，不但完美示範一字馬，還將腿擘後放在頭上，十足人體奧妙展！丁丁看畢大為驚嘆：「我諗如果唔識程瀟嘅朋友，睇完呢隻舞之後一定會畀佢圈到粉，一定會愛上佢！」本次評分方式跟第一次舞台公演一樣，10 隊組合將輪流上台演出，現場觀眾於每隊表演後都有一次「星耀值」投票權，並需於各隊表演完畢後 2 分鐘內、為隊中最喜歡的超星練習生點亮星耀值，沒有心儀的練習生則可選擇不投票。隊內超星練習生的星耀值總和，將成為該隊的總星耀值，表演同一專項的隊伍、總星耀值較高一隊獲勝，獲勝隊伍將獲得星耀值加權，可以累計到線上粉絲投出的星耀值總榜中。
今晚出場名單如下，Vocal 組率先上場，有演出《你要的愛》的「秘密花園」隊，成員包括李逸、舒灝、寧浩然、陳梁、謝鑫和肖宇浩，演出《Renegades》的
「破境者」隊，成員包括艾煜坤、冼靖峰（Archie）、王東晨、林展爍、赫沐恩和路己，演出《活著 Viva》的「Asia Super Rock」隊，成員包括丁子朗、余宗遙（Dez）、區珀豪、黃昇大、文佐匡（Sean）和王坤；之後輪到 Dance 組出場，有演出《Super》的「西天取經」隊，成員包括李權哲、譚思源、艾克力亞、趙天翼、黃星綽、張勝希、大夢和光佑，演出《Illusion》的「怪火的」隊，成員包括楊亦辰、龍之介、林士元、王顏宏、張鎬濂、黃鑫、楊傳卓和蔡鑫。
Rain 讚丁丁等跳出 Hong Kong-pop
是集最大睇頭是擁有 4 位香港代表的「Asia Super Rock」隊，年紀稍長的丁丁出場前為隊友灌心靈雞湯：「我們要能量滿滿，自己也很 Enjoy，觀眾才會被我們感動到。」六子以型爆 Rock 友造型亮相，當中穿上背心的丁丁大晒麒麟臂，非常吸睛，丁丁賽前喊話：「在第一次見面的時候，李權哲說我很像一個大叔，但是我希望通過這個青春搖滾的舞台，證明給他看，我變年輕了！」正式演出時，六子又唱又跳辣着全場，被 Foul 出 Rap 組的 Sean 終於得償所願大晒 Rap 功，Dez更會 Solo 彈結他搶焦！Rain 大讚：「現在全世界 Kpop 都很紅，但是你們的這個舞台，我覺得可以稱之為 Hong Kong-pop，H-pop！」Rain 又點名讚 Dez：「你結他 Solo 時我覺得厲害，就像 Rock Star 一樣。」程瀟則說：「子朗，很熱血很年輕！」另邊廂，Vocal 組的「破境者」隊同樣值得關注，該隊雲集一眾 Vocal 擔當，六子甫出場即大晒靚聲 A Cappella，唱功了得的 Archie 更孖住王東晨大晒唱功飆高音，非常精彩。
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