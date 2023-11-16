亞洲超星團｜冼靖峰驚艷演繹EXO節奏Rain大讚你的聲音特別好聽丁子朗期待展現全新面貌

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於 11 月 25 日周六晚上 8 點翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出 65 位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。