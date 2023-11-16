亞洲超星團｜冼靖峰驚艷演繹EXO節奏Rain大讚你的聲音特別好聽丁子朗期待展現全新面貌

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全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於 11 月 25 日周六晚上 8 點翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出 65 位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

《亞洲超星團》即將播出，官方連日陸續釋出宣傳片曝光比賽精彩畫面，其中一條宣傳片中，香港代表冼靖峰（Archie）全白 Look 化身白馬王子，大晒靚聲型格跳唱韓團 EXO 的《節奏》，Archie 一舉手一投足都自信十足，魅力爆錶！Rain 點名大讚：「冼靖峰，你的聲音特別好聽！」超星導師 C 君＠農夫則說：「佢主力是唱歌擔當，可能走到一條出路出嚟。」
另外 Archie 又與同為香港代表的丁子朗、文佐匡及「雙 Hugo」黃奕斌和黃星綽合體分享參與《亞洲超星團》感受。講到今次最大得着，丁丁坦言：「我覺得一定係認識咗六十幾個兄弟，舞台上我哋雖然係競爭對手，但係台下佢哋會毫無保留地教我唱歌跳舞。」Archie 直言初時壓力很大：「世界各地嚟嘅選手其實好多已經係出咗道嘅藝人。」並分享了大家如何互相幫助：「有次我哋揀咗首普通話歌，隊中有兩位日本選手，我記得我係標記晒所有拼音畀佢哋，同佢哋一齊練，大家互相幫助之下，表演最終好順利完成！」丁丁續指參與《亞洲超星團》是希望證明自己：「我只係希望觀眾見到丁子朗唔同咗！」Archie 則說：「我好想去證明畀大家睇，只要肯努力，乜嘢都可以做到！」

「雙 Hugo」爆 Rain 暖男面 文佐匡為 Keep Fit 捱麵包

對於《亞洲超星團》雲集星級導師，更有韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人，丁丁說：「今次前輩陣容非常強勁，對我哋嚟講好似粉絲偶像見面會咁，尤其係 Rain 老師，佢舞台表現力非常強勁，好震撼！」黃奕斌說：「Rain 老師每次評語都非常之中 Point，令到每位選手都有好大得着。」黃星綽說：「佢（Rain）經常會鼓勵選手，包括我，每次聽到佢嘅鼓勵之後，我就會更有 Energy 去做得更好。」文佐匡則指為了比賽捱麵包：「嗰時為咗 keep fit，我上舞台前三日只係食咗 2 塊麵包！」

亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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