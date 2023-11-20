亞洲超星團｜大熱奧利冼靖峰香港代表最高丁子朗自信走到最後

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全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於 11 月 25 日起、逢周六晚上 8 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線，節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密花絮和演出片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出 65 位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

《亞洲超星團》先導片於昨日（19 日）中午 12 點於 myTV SUPER 及優酷國際版上線。先導片主要為大家介紹 65 位超星練習生，65 位超星練習生聚首在初舞台錄製現場，現場安排了 1-65 號的座位，超星練習生要預測網友對自己的「初印象人氣排名」揀選相應座位，希望讓觀眾可從中了解到 65 位超星練習生的特質與性格。最終「初印象人氣排名」頭 10 位分別是奧利、李權哲、譚奕天、鐘駿一、陳鑫昊、尹俊嵐、冼靖峰、張勝希、張鎬濂和江信熹。
頭十位中，香港代表冼靖峰和張鎬濂分別佔據了第 7 位和第 9 位，成績不俗。至於其餘的香港代表排名，分別是第 18 位的文佐匡、第 20 位的黃奕斌、第 21 位的丁子朗、第 26 位的方玉亨、第 34 位的區珀豪、第 37 位的黃星綽和第 44 位的余宗遙。獲得第 21 位的丁丁在節目中坦言：「依家 26 歲喇，喺呢個節目已經係屬於年紀偏大，我要用我最大能力走到最後，希望可以成團！」獲得 20 位的黃奕斌則說：「好驚喜，喺（我）心目中第 20 位都係好靠前嘅位置。」

人氣勁爆的奧利一出場時，在場選手已經預測他一定是第 1 順位，而奧利則害羞地坐在第 7 位的座位，最終公布眾望所歸的他排名第一時，現場所有人即時一同歡呼，奧利在第 1 位的座位坐下時，再害羞地表示自己緊張到腳震，之後他謙稱：「壓力挺大的，覺得自己還沒有到能在第一這個位置的實力，感覺需要更努力，但我會更努力的去坐起這個位置！」

初印象人氣頭三甲位位來頭不少

現年 17 歲的奧利，曾參加韓國男團選秀真人騷《BOYS PLANET》，最終在 95 位

參賽者中排名第 26 位，成績亮眼。至於第 2 位的李權哲人氣同樣勁爆，其微博粉絲人數高達 669.1 萬，現年 22 歲的李權哲於 2018 年曾參加《偶像練習生》，最終排名第 23 位，及後以 NEXT 成員身份正式出道，其中一位隊友是內地女星范冰冰的胞弟范丞丞。至於排名第 3 位的譚奕天是男團 ENONE 成員，隊友張勝希和林展爍亦有參加《亞洲超星團》，五官精緻的譚奕天是隊內的顏值擔當。《亞洲超星團》超星練習生 Profile 圖片連結：https://drive.google.com/drive/folders/1aTJ9wH__whWDY7USFEz-

SCBOKAWut5vv?usp=sharing

《亞洲超星團》無綫官方網站連結：https://asiasuperyoung.tvb.com/

先導片

亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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