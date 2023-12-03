亞洲超星團｜冼靖峰以26,954票成香港代表最高票數曾志偉驚呼太厲害了
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》昨（2 日）晚 8 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密花絮和演出片段，包括因時長關係被剪走的練習生 Solo 表演片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
昨晚播出的第二集是初舞台才藝考核，經過一輪激戰，65 位超星練習生的初舞台總票數正式出爐，頭五位分別是獲得 248,805 票的奧利、44,884 票的李權哲、43,911 票的譚奕天、34,505 票的張勝希和 31,924 票的林展爍，獲得第一名的奧利比第二名的李權哲遙遙領先逾 20 萬票，相當誇張！至於香港代表，獲得 26,954票的冼靖峰排第 13 位、獲得 20,570 票的黃奕斌排第 17 位、獲得 20,385 票的丁子朗排第 19 位、獲得 19,974 票的方玉亨排第 20 位、獲得 14,414 票的張鎬濂排第 37 位、獲得 10,912 票的文佐匡排第 41 位、獲得 9,368 票的區珀豪排第 48位、獲得 9,263 票的黃星綽排第 51 位和獲得 8,883 票的余宗遙排第 54 位。人氣勁爆的奧利與舒灝、郝瑞然、孫瀟威和阿昕然組成 HELLO WORLD，奧利甫
出場即引起全場起哄，更有超星練習生直言「第一已經出現」。HELLO WORLD
五子跳唱《REBORN》，奧利站在 C 位又唱又跳又 Rap，表現亮眼；之後奧利在個人舞台中再晒 Rap 功，他表演前害羞地說：「歌詞是為了舞台效果，大家不要想太多，先給大家道個歉！」他演出的歌曲《Joker》非常嗆口，歌詞包括「一旦我下場你們排位下降」、「我像一個吸鐵石能輕鬆吸走你的流量」、「那我就勸你投降」、「這樣才能讓你看到真正的偶像」，奧利表演完畢後急急再向大家耍冧。身為 Rapper 的 C 君大讚：「你 17 歲嗎？我想告訴你，17 歲的你，比 17 歲的我厲害太多了。」Rain 則說：「雖然我聽不懂中文，但是奧利的發音咬字能夠感覺到是挺好的，包括 Flow、Groove 這些都挺好的。」最終奧利獲一眾評審評定為一等星，在公布初舞台總票數時，在場所有人被奧利在「初印象星動值」獲得的228,805 票嚇呆，曾志偉說：「奧利，你太厲害了吧，22 萬？」加上一等星的 2 萬票，奧利的初舞台總票數合計是 248,805 票，相當誇張！
Solo 上陣的李權哲演出親自填詞的《Myself》，他事前坦言有兩、三年沒有出現在大眾面前，他將自己的故事和決心寫在歌詞中，讓大家知道他已經變得不一樣。其實超星導師朱正廷與李權哲同為男團 NEXT 成員，身為導師的正廷眼見隊友在自己面前演出，百般滋味在心頭的他一時激動落淚，正廷指看到歌詞後知道權哲心中所想，他鼓勵權哲說：「我不是也一直招黑嗎？怕什麼了真的是，我覺得有什麼說什麼就好了」、「但是很多人會去惡意地解讀，這是沒有辦法的事情，所以我們就做好我們自己就好了，不要因為任何人的行為或者是言語去改變自己」，場面感人。最終權哲的初舞台總票數是 44,884 票，排名第二。
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