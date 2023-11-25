亞洲超星團｜冼靖峰熱血全力獻唱14歲趙天翼展現才藝全新節目今晚首播

全新偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》將於今晚（25 日）起、逢周六晚上 8 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密花絮和演出片段，包括因時長關係被剪走的練習生 Solo 表演片段。