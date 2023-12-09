亞洲超星團｜奧利與林展爍強強聯手，冼靖峰江信熹張鎬濂組成188Club，首次公演即將上演！

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，因應節目調動關係，改為今晚 10 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線 ；節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

初舞台總票數第一嘅奧利揀咗第五嘅林展爍做隊友，兩位強人相遇，絕對有睇頭。
初舞台總票數第一嘅奧利揀咗第五嘅林展爍做隊友，兩位強人相遇，絕對有睇頭。（（圖片來源：TVB））

今晚（9 日）播出的第三集，是 65 名超星練習生的第一次公演組隊和選歌環節。初舞台總票數前 60 名的超星練習生擁有自主分組的資格，他們將分成 10 支隊伍，每組有 6 人，而排名最後的 5 名超星練習生將自動組隊，變成第 11 隊。排名靠前的 10 名超星練習生將擔任隊長，他們可以邀請未被選中的超星練習生入隊，而被邀入隊的超星練習生是沒有拒絕的權利！第一次公演有 5 首歌讓 10 隊抽籤選擇，選中同一首歌的隊伍將自動變成對戰關係，5 首歌曲分別是《餓狼傳說》、《Lydia》、《One and Only》、《Phantom》和《Switch to me》。至於由排名最後5 名超星練習生組成的第 11 隊，除了只能排在最後揀歌，就連第一次公演獲得由現場觀眾投下的票數，亦不會被計入總分，前路非常艱難！

今集係第一次公演嘅分組同揀歌環節，超星導師程瀟主持大局。
今集係第一次公演嘅分組同揀歌環節，超星導師程瀟主持大局。（（圖片來源：TVB））

10 名隊長分別是大熱奧利、李權哲、譚奕天、張勝希、愛合、黃輝雄、智樹、鐘駿一、冼靖峰和江信熹。初舞台總票數第 1 位的奧利，事前坦言早已想好人選，他即時揀了第 5 位、唱功了得的林展爍，奧利對展爍「表白」：「 在初舞台的時候，你的舞蹈和聲樂都很突出，然後在你個人才藝的時候，就很打動我，覺得你的彈唱非常好，很希望能跟你在一隊。」兩大強人聯手，非常有睇頭。

初舞台總票數第一嘅奧利揀咗第五嘅林展爍做隊友，兩位強人相遇，絕對有睇頭。
初舞台總票數第一嘅奧利揀咗第五嘅林展爍做隊友，兩位強人相遇，絕對有睇頭。（（圖片來源：TVB））

第 13 位的香港代表冼靖峰（Archie）自認舞蹈實力不太行，他說：「想組一個全Vocal，然後可能少跳舞的隊伍。」第 14 位的澳門代表江信熹擁有 188cm 身高，他選了同樣 188cm 身高的張鎬濂，信熹笑言：「我很懂他，我們身高太高了，沒有人會選我們！」鎬濂則笑說：「很榮幸可以到他的隊伍裡面，我現在就是江信熹的人！」場面搞笑。想知道最終的分組結果以及對戰名單？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。

第 13 位的香港代表冼靖峰Archie）自認舞蹈實力不太行，他說：「想組一個全Vocal，然後可能少跳舞的隊伍。」第 14 位的澳門代表江信熹擁有 188cm 身高，他選了同樣 188cm 身高的張鎬濂，信熹笑言：「我很懂他，我們身高太高了，沒有人會選我們！」鎬濂則笑說：「很榮幸可以到他的隊伍裡面，我現在就是江信熹的人！」場面搞笑。想知道最終的分組結果以及對戰名單？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。
第 13 位的香港代表冼靖峰（Archie）自認舞蹈實力不太行，他說：「想組一個全Vocal，然後可能少跳舞的隊伍。」第 14 位的澳門代表江信熹擁有 188cm 身高，他選了同樣 188cm 身高的張鎬濂，信熹笑言：「我很懂他，我們身高太高了，沒有人會選我們！」鎬濂則笑說：「很榮幸可以到他的隊伍裡面，我現在就是江信熹的人！」場面搞笑。想知道最終的分組結果以及對戰名單？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。（（圖片來源：TVB））
（（圖片來源：TVB））
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亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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