亞洲超星團｜奧利登場展魔性舞蹈Rap，陸永激讚感覺到初戀！張鎬濂區珀豪化身狼族王子激戰麒麟臂Punk仔丁子朗
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，周六晚（23 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集 人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
周六晚播出一集繼續是 65 位超星練習生的第一次舞台公演，出場名單如下，《Switch To Me》對戰組合，有 「Switch together 隊」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on 隊」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊；《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；還有五人組合「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀演出《One and ONLY》。本集最大睇頭，絕對是人氣 No.1 奧利終於在「一公」登場！奧利率領的「Switch together」隊以紅藍色 Tone 歌衫上陣，非常 Sharp 醒，六子大晒魔性舞蹈，上腦之餘又不失可愛，人氣王奧利大顯功架晒 Rap 功，最後「特技擔當」艾克力亞大晒前空翻為演出作結，陸永大讚：「看了那麼多的演出，你們是最帶給我青春活力的一個，我看你們令我感覺到了初戀！」陸永又點名大讚奧利：「你真的是 Rap的天才。」另邊廂，「Switch on」隊的香港代表方玉亨，將招牌芭蕾舞融入舞蹈演出中，表現同樣搶焦，Rain 說：「你今天的這個舞蹈，還是特別帥、特別棒的。」
《餓狼傳說》對戰組合同樣值得關注，香港代表張鎬濂、區珀豪聯同澳門代表江信熹，硬撼另一香港代表丁子朗！率先登場的「狼人殺隊」以黑、金 Tone 造型上陣，化身狼族王子的六子大晒勁爆舞姿，辣着全場！Rain 特別大讚江信熹：「記得我說過你沒有自信心嗎？今天真的做得很好，看上去信心爆棚。」「狼人殺隊」則以型格 Punk Look 上陣，穿上背心的丁子朗大晒結實麒麟臂搶焦！另今集將公布第一次公演現場觀眾投票排位，當中有兩位原本是人氣 TOP 10 的練習生將跌出 10 大！想知道 65 名超星練習生最新排名？密切留意周六晚播出的《亞
洲超星團》。
亞洲超星團首播日期是？
亞洲超星團首播日期為⋯⋯按此看詳情