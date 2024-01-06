亞洲超星團｜孖丁子朗挑戰神曲《活著 Viva》爆紅，低順位文佐匡傷心轉隊，張勝希被踢離隊引關注

偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（6 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。