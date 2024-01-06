亞洲超星團｜孖丁子朗挑戰神曲《活著 Viva》爆紅，低順位文佐匡傷心轉隊，張勝希被踢離隊引關注
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（6 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
今晚播出的第 7 集是《亞洲超星團》第二次公演分組選歌環節，這次分組將採取專項考核方式進行，有 3 組 Vocal 隊，每組 6 名隊員，3 組 Rap 隊，每組 5 名隊員，4 組 Dance 隊，每組 8 名隊員。揀歌順序亦有別於上一回，這次會根據練習生在第一次公演舞台獲得的星耀值排名進行，由排名靠後的練習生率先進行選擇；排名較高的練習生若發現心儀隊伍已經滿員，可以任意要求一名排名低於自己的練習生離開隊伍，賽制相當殘酷！第二次公演演出曲目如下，Rap 組曲目有《X》、《2 Baddies》和《Back Down》，Vocal 組曲目有《活著 Viva》、《你要的愛》和《Renegades》，舞蹈組曲目有《忘情森巴舞》、《Super》、
《Attention》和《Illusion》。
正式分組時氣氛緊張，排名靠後的香港代表丁子朗和區珀豪一開始孖住揀了《2 Baddies》，可惜張櫈都未坐暖就很快被踢走，只好齊齊挑戰《活著 Viva》，但二人事後仍表現樂觀，丁丁說：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」區珀豪則謂：「大街小巷都聽過，連我爹哋都會唱呢隻歌。」有人歡喜有人愁，一心挑戰 Rap 組《X》的文佐匡因為排名靠後，慘被排名較高的朱永強踢走，朱永強直言：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」雖然萬般不情願，文佐匡仍尊重賽制無奈轉組，更傷心到一度扁嘴。文佐匡事後解釋：「佢都未聽過我唱 Rap，點知我聲線唔啱？」另邊廂，排名前 10 名的郭殿甲踢走選定《2 Baddies》的張勝希，難以接受事實的勝希愕然反問：「能告訴我理由嗎？」殿甲隨即暗示隨後出場的高順位練習生都會陸續揀選《2 Baddies》，心有不甘的勝希即拂袖離座，嚇得現場的超星練習生交頭接耳說：「他生氣了。」火藥味十足！
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