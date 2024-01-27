亞洲超星團

亞洲超星團｜香港代表殺入前9位！曾志偉公布驚人排位，奧利玩到震晒嗌想死

tvb娛樂
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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星 團》，今晚（27 日）10 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 節目召集人曾志偉負責公布第二輪超星練習生排位。
節目召集人曾志偉負責公布第二輪超星練習生排位。（圖片來源：TVB

今晚播出的第 10 集將分成兩 Part 進行，首 Part 是第三次公演組隊真人騷，第二Part 則是萬眾期待的第二輪排位公布！第三次公演將進行團隊搶擂戰，超星練習生將分為守擂區隊伍和攻擂區隊伍，各 5 支隊伍，最終前 5 位的隊伍將獲星耀值加權，守擂區隊伍的任務是守住隊伍排名在前五名之內，而攻擂區隊伍的任務則是令自己的隊伍攻入前五名。守擂區隊伍表演歌曲是《La Song》、《R&B All Night》、《Cheetah》、《Good Boy Gone Bad》和《頭髮亂了》，攻擂區隊伍表演歌曲則是《初戀》、《Bang Bang》、《夢想發射計劃》、《Make A Wish》和《Dangerously》。

亞洲超星團 第三次公演係團隊搶擂戰。圖02艾克力亞、圖03李權哲）
第三次公演係團隊搶擂戰。（圖02艾克力亞、圖03李權哲）（圖片來源：TVB

守擂區隊伍率先分組，隊長由第二次公演表現最好的 5 位超星練習生擔任，分別是奧利、陳鑫昊、王坤、艾克力亞和金東彬，隊長可自由選曲和自行揀選心儀隊員。而決定選歌順序玩法十分過癮，五位隊長需接受平板支撐挑戰，撐到最後一位可率先揀歌！相關對決對比較瘦弱的奧利來說非常不利，面對其餘四名體能擔當即時陷入苦戰，結果奧利僅支撐了 1 分多鐘便全身震晒兼大嗌：「我想死！」未幾即宣布放棄；奧利事後輸人唔輸陣自信十足說：「啥歌都一樣！」另邊廂，雜技演員出身的艾克力亞和體能擔當陳鑫昊則鬥到最後，到底最終誰是最強Body？

亞洲超星團 第三次公演係團隊搶擂戰。圖03李權哲）
第三次公演係團隊搶擂戰。（圖03李權哲）（圖片來源：TVB

節目第二Part是緊張刺激的第二輪超星練習生人氣排位公布，一眾超星練習生移師香港TVB電視城進行錄影，由節目召集人曾志偉負責公布排名！第二輪排位結果出人意表，頭九名位置出現不少變動，首輪排名共有兩名香港代表殺入前九名，但今次只剩下一位香港代表，到底誰人這麼厲害？密切留意今晚播出一集！

亞洲超星團 今晚播出嘅第10集將分成兩Part進行，第一Part係第三次公演組隊環節。
今晚播出嘅第10集將分成兩Part進行，第一Part係第三次公演組隊環節。（圖片來源：TVB
亞洲超星團
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亞洲超星團首播日期是？

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圖片來源：圖片來源：TVB

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