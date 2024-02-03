亞洲超星團

亞洲超星團｜朱正廷暗黑風舞臺表演引爆全場，Rain稱讚奧利隊可以出道！

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（3 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 「All Night」隊艾克力亞左起）、李逸、李權哲）
「All Night」隊（艾克力亞（左起）、李逸、李權哲）（圖片來源：TVB

今晚播出的第 11 集是超星練習生第三次舞台公演，是次輪到超星導師朱正廷打頭陣表演，笠住斗篷出場的正廷大晒暗黑風演出《八音盒上的我》，脫去斗篷後即勁歌熱舞，掀起全場高潮！第三次舞台公演的賽制是團隊搶擂戰，5 支守擂隊伍率先上場，各隊守擂隊伍表演完後，現場觀眾會投票畀分，之後才再到 5 支攻擂隊伍表演。今晚一集守擂隊伍出場名單如下，演出《頭髮亂了》的「男朋友們」隊，成員包括金東彬、江信熹、寧浩然、汪穆清、黃昇大、土方琉伊和譚思源，演出《La Song》的「牛仔很忙」隊，成員包括王坤、林士元、譚奕天、鐘駿一和舒灝，演出《Good Boy Gone Bad》的「GGBond」隊，成員包括奧利、王東晨、郭殿甲、林展爍和梁詩煜，演出《R&B All Night》的「All Night」隊，成員包括艾克力亞、李權哲和李逸，演出《Cheetah》的「禁忌獵豹」隊，成員包括陳鑫昊、尹俊嵐和愛合。

亞洲超星團 今集輪到超星導師朱正廷打頭陣表演，大晒暗黑風格！
今集輪到超星導師朱正廷打頭陣表演，大晒暗黑風格！（圖片來源：TVB

「要讚你們的點非常非常多」

五隊中以「GGBond」隊演出最為吸睛，五子以 All black 造型上陣，非常型格。演出甫開始，奧利從台上的鳥籠掙扎而出，之後化身扯線公仔被隊友舞來舞去，戲劇感十足，再加上梁詩煜大晒後空翻及靚聲擔當王東晨飆高音，整個演出完成度十分高，難怪 C 君笑言：「你們可以 Encore 嗎？太好看了吧！」全場粉絲即齊齊大嗌 Encore，場面震撼，Rain 大讚：「我覺得你們隊可以出道了，要讚你們的點非常非常多，你們五個自信感爆棚，非常好！」

亞洲超星團 「GGBond」隊。圖 15 奧利左起）、王東晨、林展爍、郭殿甲、梁詩煜）
「GGBond」隊。（圖 15 奧利（左起）、王東晨、林展爍、郭殿甲、梁詩煜）（圖片來源：TVB

陳鑫昊尹俊嵐愛合化身性感吸血鬼 Rain：表情演技 100 分

三大顏值擔當組成的「All Night」隊同樣值得留意，多才多藝的李逸在台上彈鋼

琴大晒甜美歌聲，配上艾克力亞和李權哲的雙人獨舞，浪漫滿瀉！C 君大讚：「你們帶來了目前為止最好聽的演出。」Rain 同樣被李逸的演出所震懾，惟他指李權哲、艾克力亞出現不少失誤，朱正廷更直指身為隊長的艾克力亞選錯歌：「選歌很重要，要想好能不能把握好這首歌，你們人也比較少，表現好不好一眼就可以看得出來，如果只是想要突破自己，那我覺得最好不要！」至於最後上陣的「禁忌獵豹」隊，陳鑫昊、尹俊嵐和愛合在台上大玩除衫變裝，加上三子大跳妖味十足的舞蹈，搶盡焦點！Rain 大讚：「我有點吃驚！你們表現出來的性感模樣非常吸引我，特別像性感的吸血鬼，三位的表情都非常棒，你們表情演技我想給你們打 100 分。」另節目播出後，4 位香港代表黃奕斌（Hugo）、冼靖峰（Archie）、區珀豪（Pako）和文佐匡（Sean）將合體於今晚 9 點半在 myTV SUPER Instagram開 Live，與粉絲分享三公舞台背後的故事，密切留意！

亞洲超星團 李逸自彈自唱。
李逸自彈自唱。（圖片來源：TVB

【myTV SUPER Instagram：https://www.instagram.com/mytvsuper/】

亞洲超星團 艾克力亞都好靚仔。
艾克力亞都好靚仔。（圖片來源：TVB）
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亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：圖片來源：TVB

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