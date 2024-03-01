亞洲超星團｜李權哲領銜總決賽爭人氣王 網絡票選送門票
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（下周二）晚上 11:59 分截止，並於翌日（6 日）公布得獎名單，萬勿錯過。晉級總決賽的 18 位超星練習生，分別（根據第三輪公演助力排名）是江信熹、李權哲、黃奕斌、奧利、尹俊嵐、陳梁、冼靖峰、趙天翼、梁詩煜、張鎬濂、陳鑫昊、白子奕、金東彬、黃輝雄、張殿甲、文佐匡、譚奕天和林士元。綜觀上述名單，單論微博粉絲人數，人氣最高頭三甲分別是李權哲、張鎬濂和郭殿甲。李權哲微博粉絲人數高達 670.1 萬，堪稱《超星團》中的人氣王！現年 23 歲的李權哲於 2018 年曾參加內地綜藝節目《偶像練習生》，最終排名 23 名，及後以男團NEXT 成員身份正式出道，在隊內擔任領唱，而其中一位隊友更是內地女星范冰冰胞弟范丞丞。樣子精緻的李權哲冧粉絲有一手，不時上載自拍照「報到」，非常識做。
排名第二的是微博粉絲數量達 122.9 萬的張鎬濂，23 歲的鎬濂是莫少聰及洪欣兒子，鎬濂遺傳了父母的優良基因，樣子清秀加上擁 188cm 身高，堪稱完美Package！主力在內地發展的鎬濂，2019 年透過參加選秀節目《以團之名》以男團身份出道，同年 7 月以港澳台第一成績入讀上海戲劇學院，是一名學霸。第三位則是微博粉絲數量達 109.8 萬的郭殿甲，19 歲的他雖然年紀輕輕，但演出經驗相當豐富，12 歲時曾加入成員年齡只有 10-13 歲的非限定男子組合 YHBOYS，以擁有模特兒般完美比例和迷人笑容見稱，更被喻為貼心小暖男。2022 年，郭殿甲加入六人男子組合 BOYHOOD，在隊內是領舞擔當。
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圖片來源：圖片來源：TVB