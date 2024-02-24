亞洲超星團

亞洲超星團｜總決賽激戰澳門 張鎬濂突破身份冼靖峰不服輸

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（24 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 朱正廷負責公布第三輪超星練習生順位。
朱正廷負責公布第三輪超星練習生順位。（圖片來源：TVB

今晚播出第 13 集是第三輪超星練習生順位發布，由超星導師朱正廷負責公布。30 強超星練習生日前齊集錄影廠聽候結果，惟只有 18 位可以進入「成團之夜」總決賽爭取 9 個出道名額，換言之將有 12 位超星練習生遺憾離場！晉級總決賽的 18 位超星練習生當中，據知共有 4 位是香港代表，當中還有一位殺入頭三位，想知他是誰？密切留意今晚播出一集！公布完 18 強名單之後，朱正廷旋即公布總決賽賽制，18 強超星練習生將分成 2 個 9 人組合進行比賽，而分組的順序將根據第三輪超星練習生順位而定，今集亦會完成分組環節。《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽將於 3 月 9 日晚假澳門銀河綜藝館舉行，到底最終成團出道的 9位超星練習生是誰？屆時便會知曉！

亞洲超星團 一眾練習生都好緊張。
一眾練習生都好緊張。（圖片來源：TVB

今集還節錄了超星練習生的訪問片段，不擅長跳舞的冼靖峰（Archie）自爆曾經想過退賽，他說：「每一次跳舞都想放棄，我曾打電話給我經理人，說我要退賽回去（香港），然後我經理人說：『我當作沒有聽過你這個電話。』之後馬上掛電話，最後我還是堅持下去，人家用一倍的力，我就用十倍的力，終於以前一些舞蹈老師、還有一些真的會笑我跳舞難看的平輩，都說我真的跳舞好看了。我會用不同方式、不同的作品去回饋大家，希望讓大家覺得支持我是一個好的決定！」另一香港代表張鎬濂則指參加節目是想證明自己：「我知道有些人認識我，可能是透過一些我參選過的節目，也有些人知道我是因為我的家人，我很希望在以後的作品上，可以讓大家有一個特別深刻的印象，讓大家記住我叫張鎬濂，而不只是洪欣的兒子！」

亞洲超星團 Archie 自爆曾經諗過退賽，最後都係咬緊牙關頂硬上！
Archie 自爆曾經諗過退賽，最後都係咬緊牙關頂硬上！（圖片來源：TVB
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亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：圖片來源：TVB

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