亞洲超星團｜農夫獻唱三首歌引爆全場，蘇志威舞蹈獲Rain起立鼓掌，黃奕斌傷上陣
偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，今晚（20 日）8 點翡翠台播映，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。
今晚播出第 9 集繼續是超星練習生第二次舞台公演，超星導師農夫打頭陣演出，一連演唱《地獄見》＋《娛樂圈殺人事件》＋《冇你就冇我》，大晒 Rap 功引爆全場，氣氛熾熱！今晚出場名單如下，Dance 組方面，有演出《忘情森巴舞》的「沙漠怪客」隊，成員有愛合、江文俊、吳玄曄、鄭史佑、孫竟東、李澤楊和孫瀟威，演出《Attention》的 「Asia super shy」隊，成員有汪穆清、金東彬、方玉亨、智樹、土方琉伊、黃輝雄、阿昕然和羅奕傑；Rap 組方面，有演出《2 Baddies》的「V8 引擎」隊，成員有江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜和譚奕天，演出《X》的「Treble X 限定盲盒」隊，成員有鐘駿一、沈梓豪、朱永強、尹俊嵐和陳鑫昊，演出《Back Down》的「街頭霸王」隊，成員有白子奕、黃攀、徐源坤、黃奕斌和郝瑞然。
今集亮點是演出《忘情森巴舞》的「沙漠怪客」隊，皆因要在原唱蘇志威面前表演。「沙漠怪客」隊以印第安風格打扮亮相，妖味濃的愛合貫徹妖風，大晒柔軟度十足舞姿，表現亮眼。蘇志威點評時笑言：「這首歌是 1991 年的歌，我相信下面所有的小朋友應該還沒出來（出世）！」並指「沙漠怪客」隊整體表現不俗，C 君搞笑問道：「那跟你以前年輕跳的時候比怎麼辦？」蘇志威笑言：「不能比，因為以前我們跳舞的重心在腳，他們現在跳的舞步很輕，所有（重心）都放在上面。」蘇志威之後應大家要求即場上台示範《忘情森巴舞》招牌舞蹈，Rain 看畢都忍不住站起來拍手。
擺邊個分組都有機會贏？！「V8 引擎」人氣高企成最強組合
人氣最高的「V8 引擎」隊同樣值得關注，江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜和譚奕天全是人氣高企選手，五子台上又唱又跳又 Rap，勁有睇頭！C 君大讚：「今天
看到是一個偶像組合，但是 RAP 得很好的樣子。」蘇志威則說：「懷疑自己係咪睇緊說唱組，因為佢哋擺喺跳舞組，我覺得佢哋都係有機會贏，除咗說唱之外，舞蹈都好出色，你哋呢組好強好強，希望你哋繼續努力。」最後上場的「街頭霸王」隊陷入危機，皆因 5 位隊員當中，黃奕斌（Hugo）和郝瑞然齊齊於綵排時受傷，兩人上台時更要其他隊友攙扶，Hugo 憶述受傷經過說：「排練時不小心，然後是腳踝 90 度的很用力踩下去，所以受傷的。」由於兩人腳部受傷關係，只能坐着演出，令該組整體表現大打折扣。
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