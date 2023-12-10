亞洲超星團

亞洲超星團｜香港代表內戰！張鎬濂區珀豪對決丁子朗冼靖峰餘宗遙黃奕斌

tvb娛樂
東方新地

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，因應節目調動關係，昨晚（9 日）10 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 奧利組：奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸。
奧利組：奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸。（圖片來源：TVB

昨晚播出的第三集是 65 名超星練習生的第一次公演組隊和選歌對戰環節，最終的分組名單及對戰組合如下，《餓狼傳說》對戰組合，有「狼人殺隊」江信熹、張鎬濂、區珀豪、黃昇大、寧浩然和王顏宏，VS「狼堡家族隊」李權哲、丁子朗、郭殿甲、舒灝、譚思源和王東晨；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東；《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《Switch to me》對戰組合，「Switch together」奧利、林展爍、鄭吏佑、艾克力亞、光祐和李逸，VS「Switch on」張勝希、方玉亨、金東彬、林士元、尹俊嵐和陳鑫昊； 《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube 隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫，VS「想要佔領一席之地的沒頭腦和不高興隊」的赫沐恩、徐源坤、李澤楊、楊傳卓和黃攀。

亞洲超星團 《餓狼傳說》對戰組合
《餓狼傳說》對戰組合（圖片來源：TVB

綜觀上述對戰組合，《餓狼傳說》和《Lydia》分別上演香港代表 PK 的戲碼！歌曲《餓狼傳說》對戰，上演張鎬濂＋區珀豪 VS 丁子朗的戲碼；「狼人殺隊」的張鎬濂和澳門代表江信熹，同樣擁有 188cm 高人一等的身材，加上超高顏值，外形絕對煞食，加上正能量滿滿的區珀豪，實力不容忽視！丁子朗雖然屬於跳唱新手，但他是隊內唯一會粵語的超星練習生，他將負起指導隊員粵語的責任，加上隊內有初舞台總票數 No.2 李權哲坐鎮，同樣不容小覷！《Lydia》對戰組合，則有冼靖峰（Archie）＋余宗遙（Dez）VS 黃奕斌（Hugo）；Archie 和 Dez 雖然唔多跳得，但歌唱實力同樣勁爆，演出以歌唱為主的《Lydia》甚有優勢。大隻有型的 Hugo 歌唱、跳舞實力平均，加上隊內有被 Rain 封做天才的 14 歲趙天翼，同樣有睇頭。

亞洲超星團 《Lydia》對戰組合
《Lydia》對戰組合（圖片來源：TVB
亞洲超星團
（圖片來源：TVB
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亞洲超星團
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亞洲超星團
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（圖片來源：TVB）

亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：圖片來源：TVB

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