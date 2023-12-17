亞洲超星團

亞洲超星團｜黃奕斌勝出，郝瑞然骨折仍堅持，文佐匡被Rain狠批缺自信

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，昨晚（16 日）8 點 J2（82 台）播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 深藏不露隊
深藏不露隊（圖片來源：TVB

昨晚播出一集是第一次舞台公演，出場名單如下：《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube 隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東。經過一輪激戰，勝出隊伍分別是「飛到飯堂隊」、「純愛戰士隊」和「天天探險隊」。郝瑞然表演前緊張爆喊兼手震 幸獲隊友鼓勵

亞洲超星團 飛到飯堂隊
飛到飯堂隊（圖片來源：TVB

11 隊之中，「飛到飯堂隊」演出獲得不俗評價，Rain 說：「想要表揚你們，六位的表現非常棒。」超星導師程瀟透露「飯堂隊」的郝瑞然，賽前腳部骨折兼要打石膏，她說：「你今天把護具取掉了，但是真的完全看不出來，我覺得你很厲害，你比我厲害太多了！」郝瑞然聞言感動落淚。其實郝瑞然表演前夕腳還是很痛，更一度緊張爆喊兼手震，幸好獲一班隊友圍着不斷鼓勵，最終順利完成比賽，場面感人。

亞洲超星團 郝瑞然賽前原來骨折兼要打石膏，程瀟讚佢表現得好好，一啲都睇唔出係受咗傷，搞到瑞然感動到喊。
郝瑞然賽前原來骨折兼要打石膏，程瀟讚佢表現得好好，一啲都睇唔出係受咗傷，搞到瑞然感動到喊。（圖片來源：TVB

「純愛戰士隊」的演出同樣吸睛，他們以白恤衫＋白褲＋Colorful 西裝上陣，造型已相當醒目，加上他們大跳可愛舞蹈，搶盡焦點！平時外形酷爆的鐘駿一表演期間大晒反差萌獲點名力讚，程瀟說：「在六位中優秀得很突出，這首歌的風格跟第一個舞台的你的風格完全不一樣，這次比較可愛、有點俏皮的，這種風格你也能駕馭。」惟香港代表文佐匡則被點名指不夠自信，Rain 說：「你唱歌也好，跳舞也好，看起來沒有自信心，將來我也會一直盯着你的！」

亞洲超星團 純愛戰士隊演出精彩畫面。
純愛戰士隊演出精彩畫面。（圖片來源：TVB

最後演出的《Lydia》對戰組合，上演香港代表內鬥：冼靖峰＋余宗遙 VS 黃奕斌，最終黃奕斌所屬的「天天探險隊」技勝一籌。Rain 大讚「天天探險隊」演出簡練、帥氣，Intro 編得很好和能夠運用好整個舞台，程瀟則大讚趙天翼：「天翼真的很有天賦，我中期看的時候你還是會有 locking 的感覺，但是今天真的一點都看不出來，你跟中期考核的時候，真的是兩個人的感覺。」
冼靖峰率領的「深藏不露隊」以 Vocal 為主，演出的舞蹈略為簡單。話雖如此，唱功大於「舞」功的余宗遙亦獲讚賞，陸永說：「我記得你中期考核時仲係好冇信心跳舞，因為你本身唔係跳舞嘅人，你今日嘅進步好多好有驚喜，你話係跳唱歌手，我絕對相信。」

亞洲超星團
（圖片來源：TVB）
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