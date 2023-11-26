亞洲超星團｜Rain程瀟朱正廷對選手評分嚴苛冼靖峰僅排第五曾志偉驚呼得0分
全新偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》昨晚（25 日）起、逢周六晚上 8 點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長
昨晚一集展開初舞台才藝考核，是 65 位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」＋「初舞台星級票數」相加而成，「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生，「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000 票、二等星 10,000 票以及三等星 0 票。經過一輪激戰，ENONE 三子張勝希、譚奕天和林展爍憑住出色表現一同獲得一等星，Solo 演出、參賽時只有 14歲的趙天翼亦憑 One-Man Band 搶盡焦點、獲得一等星；三位香港代表中、冼靖峰獲得二等星暫成成績最好一位。初舞台總票數暫時頭五位分別是 43,911 票的譚奕天、34,505 票的張勝希、31,924 票的林展爍、28,566 票的趙天翼以及 26,954 票的冼靖峰。
《亞洲超星團》除了一班超星練習生的演出吸睛，身為天王級的 Rain 亦是亮點之一！Rain 面對一班超星練習生軟硬兼施，首隊出場的 TRAINEE18 三子白子奕、楊傳卓、吳玄曄，甫出場拿着香蕉扮迷你兵賣萌，之後三子又請 Rain 吃香蕉，Rain 大晒幽默感說：「給我香蕉的時候，我特別感動。其實我現在特別餓！」雖然三子演出已贏盡掌聲，但 Rain 看畢卻正色道：「整體有慢半拍或快半拍的感覺，三位有點激動，腿有些無力的情況，如果大家冷靜點會比現在更好。」最終Rain 等只給出三等星評分，志偉對此大感愕然：「三個喺我都覺得唔錯，我真係好詫異，咁好都係得 0 分，唔係嘛？」
另「恭喜發財」的金東彬、黃昇大和蔡鑫，其中金東彬和黃昇大是韓國代表，蔡鑫則是內地代表。未知是否有韓國代表關係，Rain 對這一組更為嚴格，當台下認
為三人至少穩袋二星成績時，Rain 再度「突破盲腸」，原來 Rain 配戴的耳返、能夠去掉伴奏音樂集中聆聽參賽者原本的歌聲，對此 Rain 說：「所以你們騙不過我的耳朵！」之後再嚴厲地說：「首先我要提問態度的問題，黃昇大選手，你覺得你能把這首歌唱得好的部分你就唱，唱不好的部分你就不唱了，甚至你唱的時候音調不太對，其他的選手也是一樣！」就連三子的舞蹈，Rain 也狠批基本功不行，再拋下一句：「今天讓我表揚你們的優點一個都沒有！」不但態度認真，而且要求更相當高。
六人組合 BOYHOOD 的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐，
當中江信熹為澳門代表。六子以黑色西裝型格登場，身高有番咁上下的他們還大晒逆天長腿！惟六子的演出不獲評審青睞，就連同公司的師兄、師姐朱正廷和程瀟都冇情講，程瀟狠批：「你們六個人眼睛裏沒有欲望、沒有激情、沒有自信、沒有氣場，如果想證明自己就不是這樣的狀態！」朱正廷則鼓勵他們：「我也對自己有個懷疑，最重要是一定要認可自己，如果你自己都不認可自己，別人怎會認可你？」
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