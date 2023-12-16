亞洲超星團

亞洲超星團｜Rain引爆全場勁歌熱舞 香港代表冼靖峰餘宗遙惡鬥晒肌

tvb娛樂
東方新地

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偶像選秀節目《Dr.JE 藍銅勝肽面膜特約：亞洲超星團》，因應節目調動關係，今晚（16 日）8 點改於 J2（82 台）播出，優酷國際版同步上線；而節目播出後，myTV SUPER 的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密片段。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

亞洲超星團 Rain 大晒強勁腰力。
Rain 大晒強勁腰力。（圖片來源：TVB

今晚播出一集是 65 位超星練習生第一次舞台公演，超星總製作人 Rain 打頭陣為是晚演出拉開序幕，以窿窿衫上陣的 Rain 若隱若現晒爆肌，非常吸睛。身為韓國殿堂級偶像的 Rain 跳唱《Rainism+Why don’t we》，大晒超強唱功和勁爆舞蹈，Rain 一氣呵成 5 分鐘演出辣着全場，最後以招牌韓式呼吸作結，引爆尖叫！第一次舞台公演的賽制，65 隊超星練習生分成 11 隊作賽，揀中同一首演出歌曲的隊伍將自動變成對戰關係。11 隊組合將輪流上台演出，現場觀眾於每隊表演後都有一次「星耀值」投票權，並需於各隊表演完畢 2 分鐘內、為隊中最喜歡的超星練習生點亮星耀值，沒有心儀的練習生則可選擇不投票。隊內超星練習生的星耀值總和，將成為該隊的總星耀值，表演同一曲目的隊伍、總星耀值較高一隊獲勝，獲勝隊伍將獲得星耀值加權，可以累計到線上粉絲投出的星耀值總榜中。今晚出場名單如下，《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube 隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東。

亞洲超星團 Rain 打頭陣勁歌熱舞。
Rain 打頭陣勁歌熱舞。（圖片來源：TVB

冼靖峰搞爛 Gag 吸睛

是集最大睇頭，落在「深藏不露隊」VS「天天探險隊」上，兩位香港代表冼靖峰（Archie）和余宗遙（Dez）聯手對戰另一香港代表黃奕斌（Hugo）。「深藏不露隊」全員以藍色牛仔裝上陣，身為隊長的 Archie 笑言：「我們穿的衣服是藍色色系，所以我們叫『深藏 Blue』。」引得哄堂大笑。自知跳舞麻麻的 Dez 玩自嘲：「我是身體年紀深藏不露的余宗遙，因為我跳舞似老年人！」至於 Hugo 則大晒陽光一面，他自我介紹時握緊拳頭說：「我是 Hugo 黃奕斌，我是隊裏面的熱血擔當！」身形健碩的 Hugo 演出期間還半脫外套大晒肌肉！想知道香港代表內戰誰勝誰負？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。

亞洲超星團 「深藏不露隊」VS「天天探險隊」
「深藏不露隊」VS「天天探險隊」（圖片來源：TVB
亞洲超星團
（圖片來源：TVB
亞洲超星團
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亞洲超星團
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亞洲超星團首播日期是？

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亞洲超星團練習生名單是？

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圖片來源：圖片來源：TVB

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