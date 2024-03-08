亞洲電影大獎直播｜梁朝偉役所廣司影帝對決 陳詠燊星光頒獎
向來追求多元及創新節目的 J2（82 台），今年再與亞洲電影大獎合作，於（3 月 10 日）晚上 8 時 15 分獨家電視轉播《第 17 屆亞洲電影大獎》頒獎盛況。屆時一班亞洲影壇精英將匯聚香港，角逐各項獎項殊榮。TVB 娛樂新聞台會於下午 5 時作facebook live，直擊紅地毯盛況。
《第 17 屆亞洲電影大獎》頒獎禮將於後日（星期日）假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，來自 24 個國家及地區共 35 部電影，角逐 16 項大獎。梁朝偉、黃梓樂、梁雍婷、謝詠欣及導演卓亦謙，分別競逐多項殊榮。日本著名導演黑澤清擔任評審團主席，《飯戲攻心 2》導演陳詠燊擔任頒獎嘉賓、王梓軒與陳凱琳為當晚大會司儀。陸浩明（6號）與倪嘉雯（Carmen）任轉播司儀。韓國影星李英愛獲頒卓越亞洲電影人獎、導演張藝謀獲終身成就獎，表揚二人對電影業貢獻。
首次參與大型頒獎禮的 Carmen，直言目前心情是既緊張又興奮，她接受訪問時表示︰「第一次做 live 司儀仲加上咁大型典禮，心情難免忐忑，好在拍住 6 號，有佢喺度信心大增。」她自言本身都有做功課，不單重溫部份參賽電影，而且熟讀導演、演員的背景資料，可謂做足準備。
今年梁朝偉再度角逐最佳男主角獎，令頒獎禮關注度提升。但他面對的對手極強，特別是主演日本電影《新活日常》的役所廣司，去年他已憑此片贏得康城影帝。資深影評人、浸大國際學院講師皮亞接受訪問時表示，今趟會是兩代康城影帝首次正面對決，他說︰「役所廣司演技爐火純青毋庸置疑，將尋常嘅人物，演出不尋常嘅人生，一直都係佢嘅強項，多年前嘅電影《談談情 跳跳舞》已經見識過。今次佢做一名清潔工，演出自然流暢，呼聲最高。」而另一位演員吳康仁已先後贏得金馬獎及電影評論學會影帝獎，實力不容忽視。梁朝偉在強敵環伺下，只能以黑馬姿態出現，他說︰「偉仔今次比過往演出有好大改變，佢板起嘴臉飾演陰沉而攻心計人物，係少見嘅面向。重要係偉仔有主場之利。」至於最佳女主角，皮亞偏好台灣的林品彤及韓國的鄭裕美，前者去年成為金馬獎最年輕影后，後者剛奪得韓國青龍電影獎及韓國電影製作人協會獎最佳女主角獎，今次是趟影后對決。另外兩項受關注的大獎，自然是最佳電影及導演獎，他斷言會是日本片內哄，首先話題導演濱口竜介的《無邪之境》，會先在最佳電影獎挑戰《新活》，繼而在最佳導演獎挑戰是枝裕和執導的《怪物》，他說︰「濱口竜介作為影壇新貴，舊年已經贏過威尼斯影展評審團大獎，佢獨特嘅敍事風格，充滿偶然性，講故事方法引發思考。《無邪》係想藉日本發展郊區，去辨證郊外發展是正義定邪惡。個人私心就梗係想大師是枝裕
和攞導演獎。」
另外，導演陳果接受訪問時明言睇好役所廣司，他說︰「以役所廣司咁出名嘅演員，演一個平凡嘅清潔男工，無論日常生活同習慣同本身嘅自己，都係兩個世界嘅人物，佢演嚟好生活、好平凡，對人物角色拿捏得好準確。佢舊年贏康城影帝唔係無原因。」
第 17 屆亞洲電影大獎部份入圍名單︰最佳電影
《12.12：首爾之春》 (韓國) 《無邪之境》 (日本)
《Paradise》 (斯里蘭卡、印度)
《新活日常》 (日本)
《雪豹》 (中國大陸)
最佳導演
金性洙 《12.12：首爾之春》 (韓國) 顧曉剛 《草木人間》 (中國大陸) 濱口竜介 《無邪之境》 (日本) 是枝裕和 《怪物》(日本)
普拉沙納維然尼奇 《光明之地》 (斯里蘭卡、印度) 最佳男主角
黃晸玟 《12.12：首爾之春》 (韓國) 吳慷仁 《富都青年》 (馬來西亞) 沈騰 《滿江紅》 (中國大陸) 役所廣司 《新活日常》 (日本) 梁朝偉 《金手指》 (香港、中國大陸) 最佳女主角
蔣勤勤 《草木人間》 (中國大陸) 鄭裕美 《枕邊怪嚇》 (韓國) 周冬雨 《燃冬》 (中國大陸、新加坡) 林品彤 《小曉》 (台灣)