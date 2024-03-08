亞洲電影大獎直播｜梁朝偉役所廣司影帝對決 陳詠燊星光頒獎

向來追求多元及創新節目的 J2（82 台），今年再與亞洲電影大獎合作，於（3 月 10 日）晚上 8 時 15 分獨家電視轉播《第 17 屆亞洲電影大獎》頒獎盛況。屆時一班亞洲影壇精英將匯聚香港，角逐各項獎項殊榮。TVB 娛樂新聞台會於下午 5 時作facebook live，直擊紅地毯盛況。