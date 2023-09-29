你好我的大夫｜周麗欣演不孕婦尷尬經歷姚宏遠突破形象演暖男監製親拍重要情感戲
由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》，逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。
昨晚（28 日）一集出現兩對備受不育問題困擾的夫婦，分別是娜娜（陳善渝飾）、迅賢（謝東閔飾），及一宇（姚宏遠 Lucas 飾）、敏嫣（周麗欣 Doris 飾）；前者結婚一年未有所出，心急做爸爸的迅賢找清勁（何廣沛飾）幫忙；後者結婚不久雖造人成功，但因胎兒被診斷出有唐氏綜合症，為免 BB 出世後受苦，敏嫣忍痛接受人工流產，之後無論二人如何努力，甚至接受不同方式的人工受孕，仍未能如願再做爸媽，故找上嘉應（蔡思貝飾）幫忙尋找最後希望…
昨晚重點劇情集中在 Louis 及 Doris 身上，之前在綜藝節目《七線人棄王》是「鴨王」的 Lucas，今次畫風一轉飾演體貼暖男老公，除了自身要承受失去 BB 的打擊，還要貼身照顧情緒幾近崩潰的太太，甚有發揮。談到新嘗試，Lucas 坦言感恩：「入行以來實在是出演過很多要展露身材的角色，今次呢個角色很新鮮也很有挑戰性，因為要處理相當情緒化的戲份，由於拍攝經驗有限，所以都有啲壓力。」談到監製嘟嘟讚他演得好，Lucas 謙稱是嘟嘟功勞：「最重要那場情感戲是監製親自操刀拍攝，他沒有給我壓力，讓我在最放鬆的狀態下去演，對演員來說十分有幫助。」
泛淚含笑後 1 秒變失落超搶戲
至於 Doris 的角色則更有發揮，除了要演繹多場爆 Seed 或爆喊等極緻情緒場口，當敏嫣聽到腹中胎兒可能有問題時，Doris 選擇先是泛淚強裝鎮定笑著否認 BB 有問題，之後才慢慢展現失落表情，如此演繹更凸顯角色未能接受現實的狀態。2007 年因在《味分高下》中扮演味之天使「士多啤梨」為人熟悉的 Doris，2008年開始參與劇集拍攝超過 100 部，代表作品有《反黑路人甲》等，接觸角色類型不少，不過 Doris 卻指今次角色是從演以來最有難度及挑戰性：「因為心路歷程比較複雜，因為我自己未經歷過，所以有蒐集多啲資料加強代入感，包括一啲真實個案嘅分享。原來好多（人工受孕）案例是不成功的，她們受了好多苦，有些Case 用過的排卵針數量非常多，百幾支已算少。」
讚蔡思貝果斷：落針快而準
為了讓觀眾更貼身感受敏嫣的痛苦，劇組將整個求孕過程近乎完整地拍攝出來，相當寫實；Doris 坦言拍攝相關場口需要衝破心理障礙：「要在陌生的演員面前、坐在產檢櫈上真的非常尷尬，同埋更感受到件事需要幾大嘅勇氣。嗰場戲係難過、絕望、不捨、無奈情緒大集合，一個人躺在那裏，感覺又孤獨又冰冷，當時我真心感到恐懼和害怕。」敏嫣今晚將回復樂觀，接受中醫臨床治療繼續求孕之路，Doris 更大讚思貝手勢好：「我未試過拮針，但嗰場戲要實實在在在我腿上拮針、點火做艾灸，真的嚇死我。但想不到思貝很果斷，落針快而準，加上有專業註冊中醫在場，所以結果都好舒服。」