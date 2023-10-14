你好我的大夫｜齊集個案主角解讀無限Loop背後意義蔡思貝困噩夢全因自責
由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》昨晚（13 日）翡翠台播出大結局。昨晚兩大高潮位分別落在嘉應（蔡思貝飾）在清勁（何廣沛飾）幫助下解開多年心結，以及嘉應在法庭上為中醫發聲。
思貝拍無限 Loop 場口搞到心跳加速？！
問到思貝劇中《降魔的》式的無限 Loop 場口有否特別意義，她說：「以我嘅理解，不停 Loop 嘅寓意係人生總有好多面對唔到嘅事情，呢啲事某程度上會以唔同嘅方式喺生命中不停出現，直到有一日你有勇氣去面對解決，先可以真正平靜落嚟好好生活。」思貝續指無限 Loop 場口不但代入了自己曾經歷的真實感覺、更拍至心跳加速：「我試過發夢有親人突然離開我，我好記得嗰種感覺係點，係真係會喊住咁驚醒，然後個心跳得好快好快。」
另昨晚的法庭戲亦相當感人，過往醫療個案主角包括面癱小朋友芯芯（周珈慜飾）、關穎璇（關嘉敏飾）、一宇（姚宏遠飾）及太太阿 Min（周麗欣飾）等現身旁聽為嘉應打，其中多年來備受不育問題困擾的一宇及阿 Min 更傳來懷孕喜訊，令人欣喜。應訊期間一直處於下風的嘉應，因中途被判成為研訊有利害關係一方，在出庭盤問證人期間反佔上風、直指證供漏洞之餘，並再度借機為中醫發聲：「死者接受完西醫治療後就出事，都唔關西醫事，咁點解中醫治療就關中醫事，咁樣唔係雙重標準咩？」、「我希望今日之後，中醫唔需要再以受質疑嘅身份企喺呢個庭度，我更加希望呢個社會可以對中醫多啲認識、少啲偏見，多啲了解、少啲誤解，等我哋中醫以後去行醫斷症嘅時候，唔使有任何顧慮，可以真真
正正咁將病人嘅福祉擺喺第一位。」
另一亮點是之前與已故 Ed 師兄（孔德賢飾）發展了一段浪漫又短暫感情的麥寶（區明妙飾），雖然最終未有出席 Ed 師兄喪禮，但卻驚喜閃現大結局、以中醫義工身份為觀眾聲音導航中醫演變及歷史。值得留意的是，Ed 師兄與麥寶拍拖期間，曾提及喜歡用相機拍下珍貴時刻，麥寶於結局篇拿著相機四處拍照，正巧妙地表達了她對 Ed 師兄的思念。另應勁 CP 最後一幕的日落接吻戲亦靚人靚景，獲網民大讚有 CP 感 Sweet 爆之餘，更有網民大嘆唔捨得大結局：「唔係為拍而拍，感情線交代得好好，中醫方面亦做足功課，劇情合理唔會拍到離晒地」、「近期好劇」。