你好我的大夫｜齊集個案主角解讀無限Loop背後意義蔡思貝困噩夢全因自責

由方駿釗（嘟嘟）監製、黎倩儀編審的《農本方 25 周年呈獻：你好，我的大夫》昨晚（13 日）翡翠台播出大結局。昨晚兩大高潮位分別落在嘉應（蔡思貝飾）在清勁（何廣沛飾）幫助下解開多年心結，以及嘉應在法庭上為中醫發聲。