你看不見的中年好聲音2｜今晚10點，中二單身男公開擇偶條件，尋求脫單

myTV SUPER 節目《你看不見的中年好聲音 2》於今晚（11 日）晚上10 時播出第十集《擔心》。評審在比賽中除了要作出困難的抉擇淘汰參賽者外，其實他們也很擔心參賽者能否找到真愛。本集節目找到了中二生其中 3 位單身男 – 顏米羔、沈宗賢、古淖文，他們坦率地分享了對愛情的想法和擇偶條件，讓觀眾們更加了解他們節目以外的一面。評審肥媽（Maria Cordero）替單身 10 多年的沈宗賢非常著緊，在節目中直言：「你有 108位同學，你咁樣都揀唔到，新杰都結埋婚喇，咁鬼近城隍廟，有冇攪錯呀！」還怪罪中二同學仔：「你哋又係嘅，幫吓佢手喇！」既然大家都這麼緊張，節目組就趁著新年，了解一下中二生其中 3 位單身男 – 顏米羔、沈宗賢、古淖文的擇偶條件，3 位受訪時都怕怕醜醜、支吾以對，古淖文被顏米羔推搪後第一個被問到，更立即開玩笑說「我走先了」，最後也靦腆地回答：「隨緣、『靠 feel』就可以了。」許文軒追問要不要識唱歌，他坦然：「呢啲等我嚟得喇！」，並即場跳了兩下。至於大家都替他緊張的沈宗賢就表示：「希望性格樂觀，可以一凹一凸」；顏米羔則說：「最緊要是喜歡笑的、傻傻地的、而且我好喜歡飲湯，其實以上 3 件事我自己都可以做晒嘅，不過有人陪我一齊做都係好事嚟㗎！」