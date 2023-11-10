公主嫁到｜陳自瑤再穿13年前古裝劇服驚呼回憶返晒嚟直播帶貨引起熱議

臨近一年一度的「雙 11 全球狂歡季」，TVB 聯乘淘寶直播間「TVB 識貨」亦有加入戰團，由 10 月 19 日開始舉行多場直播騷推介至抵筍貨，直播間每次更設有不同主題，包括時尚服飾、生活用品、美妝和家電等。日前舉行的「《公主嫁到》專場」以 2010 年播出的劇集《公主嫁到》作主題，邀得無綫直播帶貨真人騷《識貨》總冠軍、及在《公主嫁到》中飾演川平公主的陳自瑤（Yoyo）擔任嘉賓主持。Yoyo 以劇中四公主川平公主造型登場，凍齡有術的她穿上 13 年前的古裝戲服依然弗爆，直播期間還大啖大啖地試食，盡顯真性情。