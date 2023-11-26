典籍裡的中國｜吳鎮宇吳樾強強聯手重現古代友情歲月鎮宇演孫武六度落淚網民稱讚每一個眼神都是戲
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一共 10 集的《中國建築國際集團呈獻：典籍裡的中國》周六晚 9 點半翡翠台播出第五集，被視為央視重點文化類創新節目的《典籍裡的中國》（以下簡稱《典籍》），由內地著名主持撒貝寧主持，在內地播映時贏得極高口碑。重新剪輯兼以廣東話重新配音的香港版本，由集作家、編劇及演員於一身的吳沚默（Momo）及「萬能鍾」鍾志光（鍾仔）攜手擔任主持。今（25 日）晚播出的《孫子兵法》，有金馬影帝吳鎮宇與曾拍攝電影《葉問 4：完結篇》的國家一級演員吳樾等參與演出，堪稱「強強聯手」。
孫子兵法由春秋時期軍事家孫武編寫，全書共 13 篇，約 6,000 字，是中國現存最早的兵書。今晚一集，製作組將孫子兵法以小故事呈現出來，吳鎮宇、吳樾兩大好戲之人分別飾演吳國兩大將領孫武及伍子胥，他們有相同的兒時經歷，卻走上截然不同的人生道路，節目從二人初相識講到二人如何成為刎頸之交，見證古代英雄的「友情歲月」。
《典籍》的「現代說書人」撒貝寧回到 2,500 年前的春秋時期拜會老年孫武，見證這位軍事家由年少成長到老的一生重要事跡，最吸睛可算是吳鎮宇的影帝級演出，他因經歷了兄弟反目及與兄弟訣別等大事故及不同的感人小故事，前後六度落淚，並分別展現了感動、痛心、不捨、無奈、悲慟及感恩等六大不同層次，難怪當時在內地播出時贏盡好評，網民紛紛大讚鎮宇「教材級演技」：「眼神、微表情，真的是打在了心上的那種演技」、「每一個眼神都是戲」、「孫武和伍子胥太震撼，看得我忍不住哭」、「吳鎮宇不愧是實力派演員，演技炸裂」、「鎮宇演技封神了」。另一邊廂，吳樾亦「有來有往」聲嘶力竭地演繹伍子胥與孫武兄弟決裂一幕，盡見爆發力，兩大好戲之人以極致演技大鬥法，非常精彩。
吳鎮宇獲讚「教材級演技」
《典籍》的「現代說書人」撒貝寧回到 2,500 年前的春秋時期拜會老年孫武，見證這位軍事家由年少成長到老的一生重要事跡，最吸睛可算是吳鎮宇的影帝級演出，他因經歷了兄弟反目及與兄弟訣別等大事故及不同的感人小故事，前後六度落淚，並分別展現了感動、痛心、不捨、無奈、悲慟及感恩等六大不同層次，難怪當時在內地播出時贏盡好評，網民紛紛大讚鎮宇「教材級演技」：「眼神、微表情，真的是打在了心上的那種演技」、「每一個眼神都是戲」、「孫武和伍子胥太震撼，看得我忍不住哭」、「吳鎮宇不愧是實力派演員，演技炸裂」、「鎮宇演技封神了」。另一邊廂，吳樾亦「有來有往」聲嘶力竭地演繹伍子胥與孫武兄弟決裂一幕，盡見爆發力，兩大好戲之人以極致演技大鬥法，非常精彩。
圖片來源：（圖片來源：TVB）