典籍裡的中國｜吳鎮宇吳樾強強聯手重現古代友情歲月鎮宇演孫武六度落淚網民稱讚每一個眼神都是戲

一共 10 集的《中國建築國際集團呈獻：典籍裡的中國》周六晚 9 點半翡翠台播出第五集，被視為央視重點文化類創新節目的《典籍裡的中國》（以下簡稱《典籍》），由內地著名主持撒貝寧主持，在內地播映時贏得極高口碑。重新剪輯兼以廣東話重新配音的香港版本，由集作家、編劇及演員於一身的吳沚默（Momo）及「萬能鍾」鍾志光（鍾仔）攜手擔任主持。今（25 日）晚播出的《孫子兵法》，有金馬影帝吳鎮宇與曾拍攝電影《葉問 4：完結篇》的國家一級演員吳樾等參與演出，堪稱「強強聯手」。