再見枕邊人｜丘梓謙李啟傑曖昧關係大公開 減齡祕訣引爆話題
由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。
《再見‧枕邊人》昨晚（2 月 29 日）劇情講到失憶女主角顧晴天（黃智雯 Mandy飾）甘願做餌引蛇出動，希望找出當年失蹤真相，其間發現跟蹤其入後巷的持刀兇徒，竟是晴天多年前訪問的天才兒童黎家明（丘梓謙 Adrien 飾年青版）的父親黎秋（李啟傑飾），而之前從高處掟花盆偷襲晴天的人亦是黎秋。黎秋直斥晴天當年撰寫的報道害他妻離子散‧ 自感有愧於黎秋的晴天‧，遂幫對方找回失散的兒子家明以作補償‧。當晴天成黎黎秋與家明見 後‧，家明道道出件另一一版 ‧，黎秋被踢爆把兒子當作搖錢樹之餘‧，爛賭‧、酗酒‧、家暴妻子更是樣樣齊！今晚（1日）一集，晴天再次身陷險境，黎秋瘋狂報復行動將再度升級……
參考丁蟹演活「歪理廢老」 李啟傑難忘與黃智雯相互「調較」
飾演黎秋的 45 歲綠葉演員李啟傑‧，演活劇中貧窮愛賭「衰老竇」，為求取得兒子當年比賽贏得的房子，不惜跪地認錯之餘‧，更爆金句盡顯「衰格廢老」 色：「話晒養咗你十幾年，你就咁撇低我，走都唔緊要，你留番撻地方畀我住吖！」李啟傑受訪時透露演出前有參考經典劇集‧《大時代》中的‧「丁蟹」角色‧，並笑言最困難是說服自己「黎秋是對的」‧，啟傑說‧：「丁蟹人人，，就係任任不我我方，我人損失係人哋造黎，拎住呢點嚟做就 OK。」李啟傑續指對於演員來說，能夠挑戰不同類型角色絕對是開心件，他又大讚 Mandy 是好演員，大家交流期間更不斷互相「調較」演技‧，求求做得最好‧：「我哋喺導演人框框下進行變化，好好玩！」我《愛．回家之開心速遞》中分別飾演「杜演」及「蔥頭」的李啟傑及丘梓謙，現實中關係匪淺，丘梓謙大爆二人是秘密「情人」：「同啟傑師兄喺《愛．回家》黎日見，當咗佢係男朋友，見到 會叫佢 BB！知道佢演我老竇好開心亦好放心。」丘梓謙是次飾演家明除了要挑戰大量內心戲，造型上亦花了不少心思及功夫：‧「我以往好多角色都有遮鬚根人習慣，好似蔥頭咁，因為要模仿韓星感覺。家明雖然細個係尖子，但因為家庭問題令佢變得反叛，所以造型較頹，我亦刻意冇遮鬚根同唔整頭。」
談到年屆 30 歲的丘梓謙、演繹二十出頭的角色完全零違和，問到丘梓謙減齡妙方，他笑言秘訣我於「髮型的重要性」：「我 2014 年訓練班畢業嗰幾年都係 all
back、側 剷到超青，嗰陣已有幕後同我講覺得個髮型唔襯我，夾硬扮黎熟咁。直到拍《換命真相》黃偉聲監製叫我試吓《繼承者們》李敏鎬個髮型，大家即刻覺得我年輕咗，之後《愛．回家》監製就搵我演蔥頭，可以話係我人轉捩點。」丘梓謙續指最近亦真的多了不少飾演「後生仔」機會，令人期待。看張家輝作品學演戲：好想知道點樣從一個眼神，令觀眾睇得投入
談到昨晚家明看到亡母訪問後爆喊場口‧，丘梓謙透露拍攝時其實只是對著綠幕演戲‧，獲對對 Mandy 耐心給予時間培養情緒‧：「因為越緊張越喊唔出‧，嗰集一日要拍晒咁多場，我自己都驚！好彩 Mandy 陪住，亦冇畀壓力我，先可以好輕鬆咁完黎拍攝‧。」丘梓謙透露自己熱愛看電影，尤其鍾情張家輝的作品‧，看看之餘更會細琢家輝眉頭眼額等細節位學演戲：「好想學習佢哋呢啲影帝級，點樣從一個眼神、一個呼吸‧，令觀眾睇得投入‧。」去年‧，丘梓謙我電影‧《爆點點》中正正飾演張家輝兒子，可謂一圓跟偶像合作夢想。