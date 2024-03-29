再見枕邊人

再見枕邊人｜緊張大結局之夜！主角叢林混戰墮崖驚悚絕命

tvb娛樂
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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

Alex 與大凌生呢段「暗黑父子情」歪理得好感人。（圖片來源：TVB）
Alex 與大凌生呢段「暗黑父子情」歪理得好感人。（圖片來源：TVB

昨晚（28 日）劇情跌宕起伏非常精彩，高潮位一定是晴天（黃智雯飾）與長勝（羅天宇）在迷你倉檢查小敏（區明妙飾）遺物時被跟蹤者搶走重要證物，正當觀眾為二人感到肉緊時，劇情驚現反轉位揭示「晴勝」原來是故意被跟蹤，一切只是設局引「大凌生」凌頌恆（張國強飾）上當，令小敏被強迫吸毒致死的影片透過直播公諸於世。雖然影片拍不到兇手樣貌，但由於手上的藍寶石戒指為「大凌生」標誌性飾物，深知會被全城認定是兇手的大凌生知道大勢已去後，第一時間是抱著與愛兒 Alex（鄭俊弘飾）合照跌坐地上痛哭，並向 Alex 留下告別口訊：「爹哋唔能夠再陪你，你以後好好地靠自己。」當大家以為大凌生罪有應得，劇情竟再有反轉，原來 Alex 才是殺死小敏的真兇，同時亦是林秀怡劇中死去妹妹的兒子 Bosco 的生父！大凌生為保兒子聲譽，背後可謂下了不少苦功。

晴天與長勝到迷你倉檢查小敏遺物，被幪面人搶走重要證物。（圖片來源：TVB）
晴天與長勝到迷你倉檢查小敏遺物，被幪面人搶走重要證物。（圖片來源：TVB

而今晚（29 日）大結局，背負著對爹哋的內疚及晴天的仇恨的 Alex 將終極大暴走，更會擄走晴天至荒山野嶺進行報復，善美（張曦雯飾）及萬森（馬德鐘飾）則會先後趕到現場營救晴天，其間萬森除了會與 Alex 上演連番激戰，同一時間當年謀害晴天的 Final Big Boss 真身亦會終極揭盅，答案絕對令人意想不到之餘，在四人混戰期間，竟有一人最終墮崖身亡，結局可謂反轉再反轉！

鄭俊弘大結局將終極暴走，值得期待。（圖片來源：TVB）
鄭俊弘大結局將終極暴走，值得期待。（圖片來源：TVB

Bosco 生父原來是 Alex！

來到結局周，除了以洋蔥式揭出的真相令人驚艷，大凌生與 Alex 的「暗黑父子情」亦相當吸睛，大凌生在入獄前專誠拍片送給 Alex，並以極慈祥的父親口脗說出：「就算你闖幾多禍都好，我都幫你孭晒」、「就算你一事無成，你都係爹哋最錫嘅仔」。由於大凌生實在說得太感人，Alex 流下自責的眼淚並爆出自己才是殺區明妙真兇：「我唔……應該戴你隻戒指！我唔應該害死小敏，係我累咗你，對唔住。」在劇飾演經常闖禍富二代 Alex 的鄭俊弘（Fred），對於擔演此角直呼過癮，並坦承尾段演出難度較高：「要 Keep 住好崩潰、好緊張、好癲喪嘅狀態，

大凌生入獄前拍片勉勵 Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。（圖片來源：TVB）
大凌生入獄前拍片勉勵 Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。（圖片來源：TVB

要好快由 0 去到 100，需要好多 energy，但呢個角色好好玩。」以往大多數演乖乖仔的他，坦言是次演奸角好有得著：「永遠唔可以諗自己係奸，同自己講係好嘅，你就可以好完整同埋 justify 到你角色所做嘅嘢。」Fred 指拍攝時兒子鄭讚廷（Asher）出世不久，初為人父的他卻要達宵達旦開劇，只能夠透過視像及家用監控鏡頭與兒子「見面」：「記得有一晚開廠，我仔喺床上瞓緊覺，嗰陣佢仲要『纜』住口水肩，我見到個口水肩反起咗遮住佢塊面，即刻緊張到打電話畀老婆，但佢沖緊涼聽唔到，當時好慌好驚！始終啱啱出世幾個月，好彩口水肩好薄，令我感受到做新手爸爸唔可以喺個仔身邊嘅慌忙，依家學識輕鬆啲咁去照顧。」

大凌生溺愛兒子 Alex，決定代子頂罪。（圖片來源：TVB）
大凌生溺愛兒子 Alex，決定代子頂罪。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：圖片來源：TVB

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