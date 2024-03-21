再見枕邊人

《再見枕邊人》｜Bosco竟是大淩生隱祕之子 林秀怡演技爆發引淚潮

tvb娛樂
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由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。

林秀怡演技大躍進！（圖片來源：TVB）
林秀怡演技大躍進！（圖片來源：TVB

昨晚（20 日）劇情講述志騫（劉宸熙飾）好友、Bosco（陳穎朗飾）因先天身體缺磷，患上 XLH 罕見病住院，一年醫藥費接近 200 萬元，揹負巨額醫藥費的「單親媽媽」Coco（林秀怡飾）欲找 Bosco 生父索取金錢，遭「最強心機女公關」Rachel（張曦雯飾）攔截。惟 Bosco 病情愈來愈嚴重，Coco 逼於無奈向鄰居、「流氓律師」金長勝（羅天宇飾）道出 Bosco 生父為財閥「大凌生」凌頌恆（張國強飾）；Rachel指控 Coco 違反保密協議，「流氓律師」金長勝（羅天宇飾）決心要為她討回公道。林秀怡在多場戲份將母愛擔憂的情感，演繹得入心入肺，從眼神、語氣、肢體語言多方面詮釋，看到網民超入戲直呼虐心，大讚她演技躍進不少。她曾在 2021 年劇情《欺詐劇團》扮演單親媽媽，對比今次角色，雖然同為人母，但秀怡預告 Coco是一藏著秘密的單親媽媽：「⁠雖然都係單親媽咪，但係兩者嘅性格都好唔同，一個係好藝術家嘅人，一個係為生活馬死落地行，咩都要做嘅人。後者做嘅每一樣嘢都有個原因，而唯一嘅原因就係要搵錢，養大個小朋友，仲要有啲嘢令佢好似畀人偷咗人生咁。」

林秀怡演活單親媽媽擔憂兒子患病嘅心情，睇到好虐心！（圖片來源：TVB）
林秀怡演活單親媽媽擔憂兒子患病嘅心情，睇到好虐心！（圖片來源：TVB

細心分析所有角色 為 Coco 設計性格與情緒的變化

秀怡每次拍劇均會為角色下苦功，並於看完整個劇本後會細心分析每個角色的變化及可能性：「今次我做功課時有作一個故事畀 Coco，等自己對人物設定再清晰啲。我仲有為 Coco 設計同唔同人相處時有咩唔同嘅演繹，所以其實 Coco 個性格同情緒好多變化。」秀怡續指由於劇本對白寫得感人，讓她容易入戲，甚至喊到收唔到聲，連現場演員也不敢打擾她：「排戲嘅時候讀到啲對白已經想喊，有一場生離死別嘅戲，我喊到收唔到聲，轉機位嗰陣都仲喊緊！」據知今晚《再見‧枕邊人》劇情將終極反轉，Coco 的秘密被終極揭開後再度引發連番軒然大波，而誓要為 Coco討回公道的長勝，亦想到妙計扭轉整個局面，到底是甚麼？密切留意今晚新一集《再見‧枕邊人》。

透露拍攝時曾喊到收唔到聲！（圖片來源：TVB）
透露拍攝時曾喊到收唔到聲！（圖片來源：TVB

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Rachel 狠狠拒絕，仲推跌 Coco。（圖片來源：TVB）
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Coco（林秀怡飾）透過 Rachel（張曦雯飾）向大凌生（張國強飾）索取金錢。（圖片來源：TVB）
Coco（林秀怡飾）透過 Rachel（張曦雯飾）向大凌生（張國強飾）索取金錢。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：圖片來源：TVB

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