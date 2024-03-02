創造營亞洲｜王嘉爾全情投入培育新星 學員淚崩瞬間引爆話題

最新一季競技及選秀真人秀節目《創造營亞洲》，一連 10 集在 J2（82 台）逢周六晚 6 點 45 分播映。今季移師泰國舉行，由王嘉爾（Jackson）擔任節目發起人及製作人，同時他夥拍 4 位獨當一面的表演者擔任導師，對參賽者提出評價及指導。導師分別是鄭乃馨（Nene）參加《創造營 2020》，以「硬糖少女 303」成員身份正式出道，另外三位泰籍男歌手 Ten、Jeff Satur、Mike Angelo。