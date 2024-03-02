創造營亞洲

創造營亞洲｜王嘉爾全情投入培育新星 學員淚崩瞬間引爆話題

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最新一季競技及選秀真人秀節目《創造營亞洲》，一連 10 集在 J2（82 台）逢周六晚 6 點 45 分播映。今季移師泰國舉行，由王嘉爾（Jackson）擔任節目發起人及製作人，同時他夥拍 4 位獨當一面的表演者擔任導師，對參賽者提出評價及指導。導師分別是鄭乃馨（Nene）參加《創造營 2020》，以「硬糖少女 303」成員身份正式出道，另外三位泰籍男歌手 Ten、Jeff Satur、Mike Angelo。

70 位來自 10 個地區女學員，爭奪成為亞洲魅力新人。（圖片來源：TVB）
70 位來自 10 個地區女學員，爭奪成為亞洲魅力新人。（圖片來源：TVB

今季參賽口號為「亞洲女孩 挺身閃耀」，成員來自泰國、中國、日本、韓國、美國等 10個地區，70 名學員齊集曼谷，登上《創造營》亞洲版在泰國的全新舞台。參賽期間她們將在訓練營生活，相互比拼一同學習。最後成績最好的 7 位，將組成一支在泰國誕生的國際女團。比賽通過三輪公演的舞台對決，決定真正亞洲魅力新人，而總決賽以團隊形式登場，展現頂峰之戰。Jackson 今趟不但擔任導師，而且出錢以製作人身份登場。

《創造營亞洲》J2（82 台）逢周六晚 6 點 45 分播出。（圖片來源：TVB）
《創造營亞洲》J2（82 台）逢周六晚 6 點 45 分播出。（圖片來源：TVB

今晚（2 日）播出第 4 集，各學員終於迎來一日外出假期，各人表現非常興奮。大會特意為Yuen、Chacha、Jessica 等泰籍學員安排任務，讓她們充當旅遊大使招呼各人遊覽泰國。各

今晚（2 日）一集女學員獲准休假外出。（圖片來源：TVB）
今晚（2 日）一集女學員獲准休假外出。（圖片來源：TVB

學員兵分多路出發，Yuen 安排到母校玫瑰園中學參觀，到訪飯堂、球場為指定動作，重點是到校內的小廟社參拜，祈求演出順利。Chacha 一組先去逛商場，滿足少女們積壓多時的購物慾，她接住帶各人到自家過萬呎的獨立屋參觀。各學員都對面前超豪的建築表現出驚嘆的神情。Chacha 一家一早就在門外接待，引領各人入內用膳，餘慶節目為天才表演。

Yean 一隊到訪母校玫瑰園中學。（圖片來源：TVB）
Yean 一隊到訪母校玫瑰園中學。（圖片來源：TVB

此外，講到最有心思的安排，要數到 Jessica 家人。Jessica 帶組員去到祖母位於大城府的

家，Jessica 爸爸除為各人準備了泰式花環以示歡迎外，還預備了星醋栗開胃小吃，不過從各人的反應就知道不太接受。接住她們換上傳統泰服，在鏡頭面前大擺甫士。晚飯時間各人品嚐完泰式美食後，泰籍學員 Phingphing 有感面發，她感動的說︰「看到 Jessica 見到了父

Jessica 家人預備泰式飾物及小食歡迎。（圖片來源：TVB）
Jessica 家人預備泰式飾物及小食歡迎。（圖片來源：TVB）

母，讓我感覺……我要哭了……在這之前從來沒有覺得像這樣一起吃飯很重要，因為每天都在一起吃飯，但當我們與家人分開時，我覺得僅僅吃一頓飯，就已經非常特別。」這番話令主人家 Jessica 及不少學員都喊起來。想體驗這份動人氛圍，密切留意今晚節目播出。

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圖片來源：圖片來源：TVB

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