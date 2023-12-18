《北極潮什麼》｜梁芷珮南北極冰火體驗，Christy北極光狂打卡旅程

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《金怡假期邁向 35 周年呈獻：北極潮什麼》將於今（18 日）晚起，逢周一至三晚 10 點半於翡翠台播映。上一次玩盡南極的 Christy，今次繼續與攝影師老公拍住上，玩盡挪威、格陵蘭及加拿大北極圈，展開全新一輪極地探險。