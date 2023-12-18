北極潮什麼

《北極潮什麼》｜梁芷珮南北極冰火體驗，Christy北極光狂打卡旅程

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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《金怡假期邁向 35 周年呈獻：北極潮什麼》將於今（18 日）晚起，逢周一至三晚 10 點半於翡翠台播映。上一次玩盡南極的 Christy，今次繼續與攝影師老公拍住上，玩盡挪威、格陵蘭及加拿大北極圈，展開全新一輪極地探險。

北極潮什麼 特浪索是北極圈第三大城巿。
特浪索是北極圈第三大城巿。（圖片來源：TVB

今晚第一集，梁芷珮與丈夫登上極地探險船前，先在挪威城巿特浪索逗留了兩日，並到訪世界上最北的水族館；Christy 期間花了 1,635 港元參與海豹贊助計劃，除可餵食海豹、與牠們咀嘴及作親密接觸，Christy 更大讚計劃有意義：「我哋捐出嚟嘅錢係直接幫助啲海豹，例如建多啲位置畀佢哋住！」Christy 另外還前往了 1965 年建成的三角形北極大教堂，及以挪威天然冰塊建造的冰酒吧，一嚐零度以下以冰杯飲酒的滋味。

北極潮什麼 Christy 身後是世界上最北的水族館。
Christy 身後是世界上最北的水族館。（圖片來源：TVB

今集最吸睛是梁芷珮於特浪索享受北極光放題，她於凌晨 12 時在酒店房窗戶看到室外有北極光後、即急急衝落樓謂：「之前喺冰島好凍又要凌晨 2、3 點先睇到，芬蘭、加拿大睇又凍到癡線，今日呢度唔凍又唔使戴手襪。」Christy 指特浪索獲封挪威極光首都，是北極光放題之地；節目所見，綠色的北極光劃破夜空，景觀壯麗。心情勁 high 的 Christy 全程瘋狂打卡兼自拍，對於單以手機便能清楚拍下北極光，Christy 興奮表示：「今次係我睇北極光以嚟，最清楚、最舒服嘅一次！」

北極潮什麼 每年 9 月至 4 月頭，都有極大機會喺特浪索睇到北極光架！
每年 9 月至 4 月頭，都有極大機會喺特浪索睇到北極光架！（圖片來源：TVB

跳船浸冰水感覺似被拮 急飲 Vodka 暖身

至於明（19 日）晚第二集焦點，是梁芷珮在北冰洋海中心行「下水禮」。之前Christy 在《南極潮什麼》於極地探險船上穿上三點式泳衣先焗桑拿再浸冰水浴；今次她「玩命」升級，簽完生死狀後前往海中心跳船，享受冰火快感 2.0。Christy 今次也事先焗定桑拿「熱身」，隨後穿著泳衣於海中心跳船，雖然 Christy事後極速返回水面，但也忍不住高喊「好凍」。Christy 大談事後感：「成個人好拮咁樣，但係係好正嘅經驗！」Christy 返回船艙後即飲烈酒 Vodka 保暖：「飲完成個人滾番晒呀！」Christy 另外還到了位於格陵蘭西部的「世界文化遺產」羅素冰川（RUSSELL GLACIER）體驗登山，期間差點跣低，險象環生；另外 Christy 還

遠觀北極最大食草動物「麝牛」，盡情親親大自然。

北極潮什麼
（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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