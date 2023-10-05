南極潮什麼｜梁芷珮勇闖南極解鎖人生新成就驚喜購入1930年麻雀人偶
由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今晚（5 日）首播，逢周四及周五晚 10 點半無綫翡翠台播出。今輯《潮什麼》，Christy 繼續與攝影師老公拍住上，勇闖地球最南端的南極。去南極一點都不容易，Christy 與老公先由香港出發，乘搭近 30 小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，再轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，再乘搭極地探險船，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極！
全世界最勁打卡位瘋狂拍照留念
去阿根廷首都布宜諾斯艾利斯要搭 30 個鐘頭飛機咁辛苦，梗係要留喺當地玩番幾日先！今晚（5 日）播出一集，Christy 首先帶大家去到彩虹小鎮 La Boca，當地全是五顏六色的屋仔，Christy 更去到被喻為全世界最勁的打卡位瘋狂拍照留念。之後 Christy 閒逛期間遇到翻版球王馬勒當拿，Christy 即拿着「大力神盃」與對方合照。Christy 還參觀了由百年歌劇院改建而成的書店、愛恩斯坦都幫襯過的百年咖啡店和 Sunday Vintage Market，精明的 Christy 還成功講價，以約 350 港元購入 1930 年製造的麻雀。美食方面當然不能少，Christy 去了球王美斯都曾幫襯的烤肉店食好西，該餐廳掛滿球星簽名波衫，絕對是球迷天堂。Christy 選擇品嚐 T 骨牛扒，雖然當地習慣吃得比較生，但 Christy 一於入鄉隨俗照食，並大讚好味：「外面燒到脆脆地，入面係全生嘅，畀我感覺非常良好。」
明晚（6 日）一集進入戲肉，Christy 和老公去到烏斯懷亞，乘搭極地探險船出發到南極，更要搭足 21 日！二人在船上穿過全世界最深最闊最大浪、曾獲封「殺人西風帶」、「魔鬼海峽」及「死亡海峽」的德雷克海峽，Christy 指所有乘客過了海峽後均會獲頒證書，以證明成功橫過了全世界最難過的海域！進入南極後，旅遊達人 Christy 人生成就再度解鎖，正式制霸七大洲五大洋，穿上救生衣的
Christy 忍不住興奮大叫感動！Christy 登陸南極後還可以近距離看到毛皮海狗、韋德爾氏海豹和帽帶企鵝等野生動物，可謂大開眼界。