^梁芷珮^南極冒險

南極潮什麼｜梁芷珮勇闖南極解鎖人生新成就驚喜購入1930年麻雀人偶

tvb娛樂
東方新地

廣告

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今晚（5 日）首播，逢周四及周五晚 10 點半無綫翡翠台播出。今輯《潮什麼》，Christy 繼續與攝影師老公拍住上，勇闖地球最南端的南極。去南極一點都不容易，Christy 與老公先由香港出發，乘搭近 30 小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，再轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，再乘搭極地探險船，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極！

（圖片來源：TVB）

全世界最勁打卡位瘋狂拍照留念

去阿根廷首都布宜諾斯艾利斯要搭 30 個鐘頭飛機咁辛苦，梗係要留喺當地玩番幾日先！今晚（5 日）播出一集，Christy 首先帶大家去到彩虹小鎮 La Boca，當地全是五顏六色的屋仔，Christy 更去到被喻為全世界最勁的打卡位瘋狂拍照留念。之後 Christy 閒逛期間遇到翻版球王馬勒當拿，Christy 即拿着「大力神盃」與對方合照。Christy 還參觀了由百年歌劇院改建而成的書店、愛恩斯坦都幫襯過的百年咖啡店和 Sunday Vintage Market，精明的 Christy 還成功講價，以約 350 港元購入 1930 年製造的麻雀。美食方面當然不能少，Christy 去了球王美斯都曾幫襯的烤肉店食好西，該餐廳掛滿球星簽名波衫，絕對是球迷天堂。Christy 選擇品嚐 T 骨牛扒，雖然當地習慣吃得比較生，但 Christy 一於入鄉隨俗照食，並大讚好味：「外面燒到脆脆地，入面係全生嘅，畀我感覺非常良好。」

（圖片來源：TVB）

明晚（6 日）一集進入戲肉，Christy 和老公去到烏斯懷亞，乘搭極地探險船出發到南極，更要搭足 21 日！二人在船上穿過全世界最深最闊最大浪、曾獲封「殺人西風帶」、「魔鬼海峽」及「死亡海峽」的德雷克海峽，Christy 指所有乘客過了海峽後均會獲頒證書，以證明成功橫過了全世界最難過的海域！進入南極後，旅遊達人 Christy 人生成就再度解鎖，正式制霸七大洲五大洋，穿上救生衣的

（圖片來源：TVB）

Christy 忍不住興奮大叫感動！Christy 登陸南極後還可以近距離看到毛皮海狗、韋德爾氏海豹和帽帶企鵝等野生動物，可謂大開眼界。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 