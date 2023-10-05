南極潮什麼｜梁芷珮勇闖南極解鎖人生新成就驚喜購入1930年麻雀人偶

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《KQ HCIO 消毒濕紙巾特約：南極潮什麼》將於今晚（5 日）首播，逢周四及周五晚 10 點半無綫翡翠台播出。今輯《潮什麼》，Christy 繼續與攝影師老公拍住上，勇闖地球最南端的南極。去南極一點都不容易，Christy 與老公先由香港出發，乘搭近 30 小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，再轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，再乘搭極地探險船，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極！