古靈精怪臺灣篇｜宋婭彤被SM女王綑綁越綁越享受 爆料自己好想玩

J2（82 台）熱播節目《古靈精怪 台灣篇》，逢周一至周五晚 10 點半播映。15 集節目的主持陣容鼎盛，有大家熟悉的林映暉（暉哥）、「台灣蔡思韵」姜宇夫、宋婭彤、莊茜佳、葉芸希及翁健倫等。他們會以身犯險，帶觀眾體驗台灣特殊風俗及儀式，尋找有趣的場景作另類體會。