吃貨橫掃深圳｜海膽熱狗只需298元 炮臺Fusion餐廳穿古裝打卡
一共六集的旅遊飲食節目《中國建設銀行(亞洲)呈獻：吃貨橫掃深圳》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。由陸浩明（6 號）、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持，北上深圳四出覓食，帶來滋味又好玩的攻略之餘，更到港人掃貨新熱點、倉庫式超市搜羅網上大熱產品，並為大家「開箱試
伏」。
被譽為「打工仔都可以月月食的 Omakase」
今晚（10 日）一集，《吃貨橫掃深圳》繼續走訪深圳多區，帶大家捐窿捐罅尋找特色美食，除了講求品質，最重要的當然是「打卡 able」！近年深受港人歡迎的Omakase（廚師發辦），在香港人均消費至少 1 千港元，不過在內地這間餐廳，只需 298 元人民幣（下同）便可享用「海膽熱狗」Omakase 套餐，8 道菜吃盡時令魚產、鮑魚、海膽、鵝肝等名貴食材，價錢平民，被譽為「打工仔都可以月月食」的 Omakase！當中重頭戲「海膽熱狗」主打海膽、吞拿魚蓉配紫菜，入口即溶，海膽愛好者更可加 99 元享用雙倍量海膽，絕對大滿足！
一種食材煮出四個不同口感
製作組又捐窿捐罅尋找隱世餐廳，當中一座過百年歷史的古老大宅，由原身炮台改建，老闆保留歷史性建築外貌，讓食客用餐時也能全面感受中國懷舊風味。餐廳選址夠特別之餘，fusion 菜式同樣創新美味，除了招牌菜黃油烤雞、鰻魚飯、時令蔬菜飯，烤地瓜甜品更利用了不同方法打造出多重口感—將番薯肉焗熟再封乾製成雪糕，番薯皮磨成粉末灑在表面，配以炸番薯絲及真‧番薯葉做裝飾，無論形狀抑或製作過程，均予人大師級感覺。
三位女主持還到了人氣網紅炭燒海鮮店觀摩，大歎啖啖蟹膏的惹味「火山辣蟹」、超大件酥炸生蠔、手臂般長的炭燒瀨尿蝦、串燒等，其中榴槤口味的炭燒雞翼，令林秀怡品嚐後大讚：「成件事好夾！」喜歡榴槤的朋友千萬別錯過烤貓山王榴槤甜品，外脆內裡超 creamy，必定一試難忘。想約三五知己歎茶聊天亦有café 以外的選擇，圍爐煮茶成為內地網紅近年打卡新風潮！原為攝影師兼園藝高手的老闆娘，在寶安區科技園親手打造出古風小庭園讓知音人邊歎茶邊享受清靜安寧，人均消費滿 198 元還可免費任穿古裝打卡，讓你和閨密體驗「穿越」滋
味。今集由梁凱晴和林秀怡為大家「開箱試伏」，早於第一集吃過「蟹黃瀑布撈飯」的凱晴似乎念念不忘，在倉庫式超市揀選蟹黃伴麵為「吃貨試伏器」環節試食；林秀怡則買了越式牛肉味河粉，當中有人大力推介：「好食，我會買呢個！」到底哪款產品中伏，哪款值得入手？記得留意今晚一集《吃貨橫掃深圳》。想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com。