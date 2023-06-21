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周遊關西｜周奕瑋推薦箕面抵食隱世海鮮丼！試玩通天閣大型滑梯

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TVB周遊關西｜由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（06/21）將播映最後一集，周奕瑋一次過推介大阪和京都近郊遊，而今集焦點將會試玩大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。

周遊關西 周奕瑋 由日本通周奕瑋Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚06/21）將播映最後一集
由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（06/21）將播映最後一集（圖片來源：TVB提供）

周遊關西｜周奕瑋推介隱世平民版爐端燒

昨晚（20 日）播出一集，周奕瑋為觀眾推介隱世美食，首站去到大阪梅田大歎平民版爐端燒，店內共有 70 款食材以供選擇，除了大蝦、所有食材只是 330 日圓（約 18 港元）一件。周奕瑋除品嚐人氣 No.1 的帶子、花魚、鯛魚魚頭外，還吃了全場最貴、盛惠 600 日圓（約 33 港元）一隻的大蝦，爆膏程度令周奕瑋 忍不住嗌 Encore。

周遊關西 周奕瑋 01-03 Jarvis 大歎平民版爐端燒。
周奕瑋大歎平民版爐端燒。（圖片來源：TVB）

之後周奕瑋轉場去到北新地的隱世小店品嚐割烹料理，開放式廚房睇住大廚炮製美食，感覺零舍唔同；價錢亦相當公道，15,000 日圓（約 827 港元）便能吃到十個菜式。在大阪吃完好東西後，周奕瑋到奈良體驗自駕遊，開高卡車遊勻「斑鳩三塔」法隆寺、法輪寺和法起寺。

周遊關西 周奕瑋 呢個割烹料理，Jarvis 都好滿意。
呢個割烹料理，Jarvis 都好滿意。（圖片來源：TVB）

周遊關西｜周奕瑋自認酒量淺飲到 Wing Wing 地

今晚（21 日）一集，周奕瑋一次過推介大阪和京都近郊遊。在大阪近郊遊，周奕瑋去到箕面的隱世平民海鮮定食屋食好西，其間沒有遇到其他遊客，相當地道。周奕瑋點了包含 21 款魚生的海鮮丼，價錢更是 120港幣有找，CP 值爆錶。由於刺身鋪滿整個飯面，周奕瑋忍不住搞笑謂：「我想食啖飯呀，你哋可唔可以讓開呀！」至於京都近郊遊，周奕瑋除去了伏見稻荷大社打卡，還到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲 Set，自認酒量淺的周奕瑋幾杯落肚後笑言 Wing Wing 地。

周遊關西 周奕瑋 呢個 21 款魚生海鮮丼，120 蚊港幣有找，真係勁抵食。
呢個 21 款魚生海鮮丼，120 蚊港幣有找，真係勁抵食。（圖片來源：TVB）
周遊關西 周奕瑋 刺身鋪滿整個飯面
刺身鋪滿整個飯面（圖片來源：TVB提供）
周遊關西 周奕瑋 周奕瑋點了包含 21 款魚生的海鮮丼，價錢更是 120 港幣有找，CP 值爆錶
周奕瑋點了包含 21 款魚生的海鮮丼，價錢更是 120 港幣有找，CP 值爆錶（圖片來源：TVB提供）
周遊關西 周奕瑋 周奕瑋到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲 Set
周奕瑋到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲 Set（圖片來源：TVB提供）

周遊關西｜周奕瑋推介好味又抵食Omakase

最後周奕瑋帶大家回到大阪，推介好味又抵食的Omakase廚師發辦，該店由中國師傅小張主理，15 件壽司只需 4,500 日圓（約 248 港元），張師傅做的壽司非常特別，例如將一件魷魚壽司做到入口即溶，有拖羅口感！最後一站，Jarvis 去到通天閣欣賞大阪美景，並試玩了上年才開幕的大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。

周遊關西 周奕瑋 周奕瑋帶大家回到大阪，推介好味又抵食的Omakase廚師發辦，該店由中國師傅小張主理
周奕瑋帶大家回到大阪，推介好味又抵食的Omakase廚師發辦，該店由中國師傅小張主理（圖片來源：TVB提供）
周遊關西 周奕瑋 最後去咗通天塔同大阪講 Bye Bye。
最後去咗通天塔同大阪講 Bye Bye。（圖片來源：TVB）
周遊關西 周奕瑋 試玩了上年才開幕的大型滑梯「TOWER SLIDER」
試玩了上年才開幕的大型滑梯「TOWER SLIDER」（圖片來源：TVB提供）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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