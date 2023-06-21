周遊關西｜周奕瑋推薦箕面抵食隱世海鮮丼！試玩通天閣大型滑梯

TVB周遊關西｜由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（06/21）將播映最後一集，周奕瑋一次過推介大阪和京都近郊遊，而今集焦點將會試玩大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。