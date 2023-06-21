周遊關西｜周奕瑋推薦箕面抵食隱世海鮮丼！試玩通天閣大型滑梯
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TVB周遊關西｜由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（06/21）將播映最後一集，周奕瑋一次過推介大阪和京都近郊遊，而今集焦點將會試玩大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。
周遊關西｜周奕瑋推介隱世平民版爐端燒
昨晚（20 日）播出一集，周奕瑋為觀眾推介隱世美食，首站去到大阪梅田大歎平民版爐端燒，店內共有 70 款食材以供選擇，除了大蝦、所有食材只是 330 日圓（約 18 港元）一件。周奕瑋除品嚐人氣 No.1 的帶子、花魚、鯛魚魚頭外，還吃了全場最貴、盛惠 600 日圓（約 33 港元）一隻的大蝦，爆膏程度令周奕瑋 忍不住嗌 Encore。
之後周奕瑋轉場去到北新地的隱世小店品嚐割烹料理，開放式廚房睇住大廚炮製美食，感覺零舍唔同；價錢亦相當公道，15,000 日圓（約 827 港元）便能吃到十個菜式。在大阪吃完好東西後，周奕瑋到奈良體驗自駕遊，開高卡車遊勻「斑鳩三塔」法隆寺、法輪寺和法起寺。
周遊關西｜周奕瑋自認酒量淺飲到 Wing Wing 地
今晚（21 日）一集，周奕瑋一次過推介大阪和京都近郊遊。在大阪近郊遊，周奕瑋去到箕面的隱世平民海鮮定食屋食好西，其間沒有遇到其他遊客，相當地道。周奕瑋點了包含 21 款魚生的海鮮丼，價錢更是 120港幣有找，CP 值爆錶。由於刺身鋪滿整個飯面，周奕瑋忍不住搞笑謂：「我想食啖飯呀，你哋可唔可以讓開呀！」至於京都近郊遊，周奕瑋除去了伏見稻荷大社打卡，還到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲 Set，自認酒量淺的周奕瑋幾杯落肚後笑言 Wing Wing 地。
周遊關西｜周奕瑋推介好味又抵食Omakase
最後周奕瑋帶大家回到大阪，推介好味又抵食的Omakase廚師發辦，該店由中國師傅小張主理，15 件壽司只需 4,500 日圓（約 248 港元），張師傅做的壽司非常特別，例如將一件魷魚壽司做到入口即溶，有拖羅口感！最後一站，Jarvis 去到通天閣欣賞大阪美景，並試玩了上年才開幕的大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。
圖片來源：（圖片來源：TVB）