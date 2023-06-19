周遊關西｜周奕瑋推介心齋橋隱藏打卡位！玩轉淡路島挑戰登頂大橋
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周遊關西｜由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，本周將播映最後三集，今晚（19 日）播出的一集，周奕瑋為觀眾推介大阪心齋橋最新必去地方，挑戰登頂明石海峽大橋，風景超震撼！
周遊關西｜大推心齋橋隱藏打卡位
周奕瑋介紹最新的固力果隱藏打卡位，除了可以避開人潮，旁邊還有藥妝店可以閒逛。之後周奕瑋再度大開食界，分別品嚐爆多蟹肉的蟹饅頭、蟹肉雪糕及龍蝦沾麵等，當中以炸豬排專門店最為吸引，該店以罕有的豬肋肉為食材，每塊炸豬排厚度均超過 5cm，周奕瑋更即場拿出間尺驗證！周奕瑋品嚐過後大讚肉質又滑又腍，並笑言食到好攰：「每次夾起塊豬排，我都覺得隻手指好攰，因為真係好重！」
周遊關西｜周奕瑋挑戰登頂明石海峽大橋
之後周奕瑋轉戰日本人國內遊新寵地點—淡路島，首先挑戰登頂高度達 298 米的明石海峽大橋，登橋前要先行十層樓樓梯，穿好安全裝備的周奕瑋行到喘晒氣；之後周奕瑋搭升降機上 98 樓行上橋頂，並被眼前風景震撼，周奕瑋說：「好感動，好值得上嚟！」
周遊關西｜周奕瑋朝聖日版「天國的階梯」
淡路島又名動漫島，皆因島上有不少動漫主題樂園，周奕瑋選擇了哥斯拉主題園區，場內除了有不同模型供遊客打卡及有射擊遊戲外，周奕瑋 還玩飛索衝進巨型哥斯拉模型的口中，非常過癮。之後周奕瑋更升呢做男一，拍攝模擬決戰哥斯拉的場口。
周遊關西｜周奕瑋朝聖日版「天國的階梯」
最後周奕瑋去到馳名 Pancake 店，朝聖日版「天國的階梯」，日落加上無敵大海景，啱晒打卡！
圖片來源：TVB提供