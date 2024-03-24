命轉皇后

《命轉皇后》｜白鹿張凌赫火花四射 熱議微博閱讀量破百億

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外購古裝劇《命轉皇后》（前名：寧安如夢》）將接棒《婚後事》，由明晚（25 日）起、逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《命轉皇后》改編自作家時鏡的言情小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演。故事講述姜雪寧（白鹿飾）幾經坎坷終於當上皇后，可惜卻遭遇宮變最終自殺，但其實一切只是作家姜寧筆下作品，她不滿意結局決定「重啟」姜雪寧人生，讓姜雪寧帶着前世記憶改寫命運！

《命轉皇后》在內地自開播以來好評不斷，網上熱度同樣非常高，單是微博話題閱讀量已經勁吸 181.37 億，抖音話題播放量亦高達 144.89 億。《命轉》女主角是內地新一代霸屏女神白鹿，其演出過的《周生如故》、《警察榮譽》、《長月燼明》等作品皆贏盡好評，高顏值的白鹿更有「男神收割機」之稱，與她合作過的男演員皆是內地頂流小生，包括羅雲熙、許凱、任嘉倫、張凌赫和王鶴棣等。男主角張凌赫人氣亦相當不俗，26 歲的他擁有零死角靚仔樣加上 188cm 身高，獲網友封為「新一代顏帝」。張凌赫憑生涯第一部古裝劇《蒼蘭訣》飾演深情男二「長珩仙君」爆紅，如今他在《命轉》以性格冰冷、野心勃勃的男主角「謝危」回歸，劇中他對姜雪寧有着偏執的愛，與白鹿相愛相殺上演虐戀！

《命轉皇后》喺內地嘅網上熱度非常高。（圖片來源：TVB）
《命轉皇后》喺內地嘅網上熱度非常高。（圖片來源：TVB

值得留意的是，《命轉皇后》主題曲《我的天下》由《聲夢傳奇 2》亞軍黃洛妍Janees 主唱，今次是她人生首支劇集主題曲，歌曲預告發布後即獲不少網友留言大讚：「Janees 努力 ，有人會睇到的，我的世一。」、「首次唱劇集歌超正，好聽」、「終於等到」、「好聽！期待聽全首歌」。

《命轉皇后》主題曲《我的天下》由《聲夢傳奇 2》亞軍黃洛妍 Janees 主唱。（圖片來源：TVB）
《命轉皇后》主題曲《我的天下》由《聲夢傳奇 2》亞軍黃洛妍 Janees 主唱。（圖片來源：TVB

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