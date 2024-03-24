《命轉皇后》｜白鹿張凌赫火花四射 熱議微博閱讀量破百億

外購古裝劇《命轉皇后》（前名：寧安如夢》）將接棒《婚後事》，由明晚（25 日）起、逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《命轉皇后》改編自作家時鏡的言情小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演。故事講述姜雪寧（白鹿飾）幾經坎坷終於當上皇后，可惜卻遭遇宮變最終自殺，但其實一切只是作家姜寧筆下作品，她不滿意結局決定「重啟」姜雪寧人生，讓姜雪寧帶着前世記憶改寫命運！