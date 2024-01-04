大灣區美味好玩攻略｜郭柏妍滑雪初體驗跌倒不起，廣州美食旅行竟瘦身三磅，Rosita保持身材祕訣曝光

一共十集的全新旅遊飲食節目《美味假期 12 周年呈獻：大灣區美味好玩攻略》，今（4 日）晚開始逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，並分別邀得郭柏妍（Rosita）、王敏慈、羅毓儀、黃嘉雯、鄧凱文任嘉賓。