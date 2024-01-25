《大灣區美味好玩攻略》｜Karen與小三校長再度碰頭，江美儀展示價值27萬港元紅木傢俱與演技

一共十集的旅遊飲食節目《美味假期 12 周年呈獻：大灣區美味好玩攻略》，逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，本周嘉賓是《下流上車族》飾演「小三校長」的黃嘉雯（Carmaney），她與「大婆 Karen」美儀姐再度碰頭，擦出不