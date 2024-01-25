大灣區美味好玩攻略

《大灣區美味好玩攻略》｜Karen與小三校長再度碰頭，江美儀展示價值27萬港元紅木傢俱與演技

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東方新地

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一共十集的旅遊飲食節目《美味假期 12 周年呈獻：大灣區美味好玩攻略》，逢周四、五晚上 10 點半於翡翠台播映。《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，本周嘉賓是《下流上車族》飾演「小三校長」的黃嘉雯（Carmaney），她與「大婆 Karen」美儀姐再度碰頭，擦出不

大灣區美味好玩攻略 美儀姐食完個樣勁陶醉。
美儀姐食完個樣勁陶醉。（圖片來源：TVB

少火花！

黃嘉雯勁恨拍古裝劇 美儀姐幫忙促銷？

本周《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走中山和珠海，今晚（25 日）一集率先玩轉中山，首站三人去到文青集中地-康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，三人亦大歎菊花 Pizza、菊花蜜茶等特色美食。之後三人轉戰紅博城參觀紅木傢俱，當中一套竟盛惠 24.8 萬元人民幣（約 27.6 萬港元），非常矜貴。紅博城的裝潢古色古香，身置其中的 Carmaney 開口埋口都離不開古裝，流露出一

大灣區美味好玩攻略 本周嘉賓有黃嘉雯。
本周嘉賓有黃嘉雯。（圖片來源：TVB

顆恨拍古裝劇的心，樂於提攜後輩的美儀姐即笑言兼幫忙硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢 OK㗎！」去到中山美食當然不能少，三人大歎中山必食的脆肉鯇，該餐廳為求確保脆肉鯇乾淨兼爽脆，每條鯇魚至少要「減肥」45 天，如製作成脆肉鯇刺身則要「減肥」60 天，非常講究。之後三人還去到客家莊土樓品嚐客家菜，其間美儀姐突擊測試 Carmaney 演技，美儀姐率先大晒視后級演技做

大灣區美味好玩攻略 黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。
黃嘉雯勁恨拍古裝，美儀姐都幫佢力推畀監製。（圖片來源：TVB

出好好吃的樣子，不過 Carmaney 就被裁定 Fail，仲畀麥包話假添。

「Head 姐」江美儀食住《飛常》熱宣布升呢機師？

明晚（26 日）一集轉戰珠海，首站三人去到珠海太空中心遊覽，館內的 1:1 天宮空間站模型最值得關注，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等，之後三人再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機 C919 的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄 II》飾演 Head 姐的美儀姐即角色上身並搞笑謂：「我做 Head 姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

大灣區美味好玩攻略 呢集首站去到珠海太空中心。26-28 1:1 天宮空間站模型值得關注，太空人睡房同埋廁所都有得睇。29 另一邊嘅航空展區都好多嘢睇。30-32 有一架中國首部商用機 C919 嘅模擬駕駛艙，美儀姐試坐之餘，仲食住《飛常》熱話自己由 Head 姐升呢做機師。33 珠海都好多好嘢食，好似斗門灶粥。34 性價比超高嘅沙嗲火鍋。
呢集首站去到珠海太空中心。26-28 1:1 天宮空間站模型值得關注，太空人睡房同埋廁所都有得睇。29 另一邊嘅航空展區都好多嘢睇。30-32 有一架中國首部商用機 C919 嘅模擬駕駛艙，美儀姐試坐之餘，仲食住《飛常》熱話自己由 Head 姐升呢做機師。33 珠海都好多好嘢食，好似斗門灶粥。34 性價比超高嘅沙嗲火鍋。（圖片來源：TVB

去到珠海三人繼續大開食戒，分別品嚐了斗門灶粥、性價比超高的沙嗲火鍋、特色素宴等。是集三人還入住了度假酒店，顏值擔當 Carmaney 大歎四手 Spa，之後再換上比堅尼浸花瓣浴，畫面唯美。另邊廂，麥包單拖享受土耳其 Spa，美儀姐則參加音樂頌鉢療程治癒心靈。

大灣區美味好玩攻略 35-36 呢兩道菜其實係素菜。
35-36 呢兩道菜其實係素菜。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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