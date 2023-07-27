大笪地唱不停｜譚嘉儀黃洛妍炒熱黃大仙區曹敏寶Rap新蒲崗街名爆紅周吉佩揭祕音樂夢源起

《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》逢周日晚 9 點翡翠台播映，第一季《中年好聲音》實力唱將周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強及支嚳儀等，將遊走深水埗區、東區等舉行巡迴演唱，以真摯歌聲連繫普羅大眾發放正能量，節目由許文軒擔任主持。