大笪地唱不停｜譚嘉儀黃洛妍炒熱黃大仙區曹敏寶Rap新蒲崗街名爆紅周吉佩揭祕音樂夢源起
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《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》逢周日晚 9 點翡翠台播映，第一季《中年好聲音》實力唱將周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強及支嚳儀等，將遊走深水埗區、東區等舉行巡迴演唱，以真摯歌聲連繫普羅大眾發放正能量，節目由許文軒擔任主持。
周日（30 日）播出一集演唱地點是黃大仙區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、鮑聖光、丁文俊、魏嘉信和曹敏寶，嘉賓則有譚嘉儀和 Janees 黃洛妍。一班好聲音在節目中細訴與黃大仙的淵緣，Bill 哥哥吳大強說：「講起黃大仙好多人會諗起黃大仙祠，但對我嚟講係諗起啟德遊樂場，我細個成日去玩，我頭先都去行咗一轉！」對於吉吉來說，黃大仙原來是他的音樂夢起點，他說：「黃大仙係我樂隊（sp’ACE）嘅起點，有一日我打畀當時隊 Band 嘅鼓手約咗去黃大仙下邨，佢落咗嚟同我一齊傾人生目標，我哋細個時許下一個承諾，就係就算點都好都想出一張唱片，成件事好熱血！」
兩對最佳拍檔龍婷＋丁文俊、李佳+羅啟豪今集終極合體，分別獻唱《天龍八部》的主題曲《萬水千山縱橫》和片尾曲《倆忘煙水裡》。至於首度現身《大笪地》的曹敏寶，一出場就用 Rap 的方式唱出新蒲崗的特色街名：「大有、雙喜、三祝、四美、五芳、六合、七寶、八達！」炒熱全場氣氛。身為嘉賓的譚嘉儀、黃洛妍分別唱出《夜機》和《睡公主》，令人聽出耳油。演唱會尾聲，大家合唱《燕尾蝶》為全晚演出畫上句號。
是集歌單：
《我願意》
《倆忘煙水裡》
《Release Me》
《小城故事》
《夜機》
《拒絕再玩》
《前程錦繡》
《似是故人來》
《萬水千山縱橫》
《睡公主》
《我應該》《這麼近那麼遠》《許願》《第二最愛》《燕尾蝶》
圖片來源：（圖片來源：TVB）