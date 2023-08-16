奇蹟小店｜孖顏志恆街頭Jam學生哥鮑聖光獻唱經典金曲童星黃寶龍接手書店成第三代傳人

逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映的《奇蹟小店》，今晚（16 日）播出一集，主持肥媽將夥拍「好聲音」代表顏志恒及梁浩銓，先後走訪擁有 65 年歷史的二手書店及經營了 30 多年的租書店。節目除有「音樂情人」鄭子誠聲音導航，亦繼續加插鮑聖光獻唱《學生哥》及《分分鐘需要你》；「鮑大人」獻唱時長雖有限，但每次現身均十分搶焦，獻唱歌曲夠貼題之餘，演繹亦別具感情，獲大讚是節目亮點，風頭不輸鄭子誠。今晚「鮑大人」更會與顏志恒即興 Jam 歌，二人一動一靜，相當有火花。