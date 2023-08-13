奇蹟小店｜龍婷化身花樣年華曹敏寶傳承嫁鞋上海舊式手錶店尋訪真香港製造
由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航的《奇蹟小店》，逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映，每集還會加插鮑聖光深情獻唱貼近主題而又感人的經典金曲，第四及第五集金曲分別為《My Friend》及《前程綿繡》。
明晚（14 日）播出一集，肥媽帶領龍婷及丁文俊分別走訪日趨式微的傳統上海理髮店，及深水埗舊式手錶店。顏老闆及太太經營上海理髮店超過半世紀，理髮店除了是二人現時消磨時間、與客人閒話家常的聚腳地，亦見證了二人歷盡歲月的愛情；對於舖頭和老婆，顏生的承諾都是「一生一世」。當年為了「嫁雞隨雞」，顏太隻身跟老公來到香港開店，人緣超好的她更大方公開待客經驗之談：「呢個係服務性行業應有嘅態度，對客一定要好」。
難得到訪在六十至九十年代曾盛極一時的上海理髮店，來港後一直都想體驗香港特色傳統文化的龍婷，自然有親身落場一試顏師傅手勢，並頂著懷舊髮型化身花樣年華，別具風味。龍婷恤髮期間，笑言由於初來港時有感剪頭髮太貴，曾想過投身剪髮行業「慳錢」，可惜最終遭母親一句打沉：「我有喺屋企試過幫媽咪剪咗幾次頭髮，我諗自己見住人哋剪咗咁多年，咪試吓咯，剪完之後媽咪就話：『貴咪貴啲咯，下次我都係出街剪』。」
至於丁文俊走訪的舊式手錶店，店主陸老闆除大談店舖興衰，還分享了當年數度經歷槍林彈雨的駭人往事，除店舖的防彈玻璃有遭斧頭劈過的痕跡，天花板及牆壁亦有不少當年留下的子彈窿，老闆憶述：「真係有夥記驚到瀨尿。」肥媽、丁文俊及老闆又大談手錶的重要及珍貴性，肥媽還展示了當年辛苦儲錢買下的第一隻手錶：「人可以話走就走（離開或離世），但一件死物可以留番好多回憶，係嗰種珍惜同害怕失去嘅感覺。」
後晚（15 日）一集，肥媽帶領曹敏寶走訪了兩間風格截然不同、以香港製造為主的鞋店，當中手製繡花鞋店第三代 Miru，為了令面臨失傳的繡花鞋傳統藝術得以延續，除緊貼潮流、一再突破傳統框框轉變經營模式，更引入潮流元素，一度成功吸引美國時尚達人 Iris Apfel 注意；曹敏寶在節目試穿的繡花拖鞋，便是 Miru精心設計的作品。在繡花鞋匠人眼中，繡花鞋可為人生不同重要時刻增添意義，曹敏寶坦言至今仍有 Keep 著當年出嫁時所穿的繡花鞋：「我有一仔一女，睇吓個
跑出先，送畀新抱抑或我個女。」