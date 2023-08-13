奇蹟小店｜龍婷化身花樣年華曹敏寶傳承嫁鞋上海舊式手錶店尋訪真香港製造

由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航的《奇蹟小店》，逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映，每集還會加插鮑聖光深情獻唱貼近主題而又感人的經典金曲，第四及第五集金曲分別為《My Friend》及《前程綿繡》。