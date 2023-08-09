奇蹟小店｜鄭子誠真情聲演鮑聖光獻唱經典金曲突顯香港情懷

「大街小巷看似尋常嘅小店，內裏可能一啲都唔簡單」，由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航的《奇蹟小店》，逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映。《奇蹟小店》每集還會加插鮑聖光深情獻唱貼近主題而又感人的經典金曲，第二及第三集金曲分別為《總有你鼓勵》及《歲月的童話》。