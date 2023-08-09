奇蹟小店｜鄭子誠真情聲演鮑聖光獻唱經典金曲突顯香港情懷
「大街小巷看似尋常嘅小店，內裏可能一啲都唔簡單」，由肥媽夥拍《中年好聲音》主持、並由有「音樂情人」之稱的鄭子誠作聲音導航的《奇蹟小店》，逢周一至周三晚上 10 點半翡翠台播映。《奇蹟小店》每集還會加插鮑聖光深情獻唱貼近主題而又感人的經典金曲，第二及第三集金曲分別為《總有你鼓勵》及《歲月的童話》。
昨晚（8 日）播出的第二集，肥媽帶領曹敏寶（寶寶）先後走訪兩間傳統餅店，順道拜師學藝，其間發現賣少見少的忌廉筒極考功夫，單是塑形已遇上困難的寶寶坦言：「每個動作都要好小心去做。」昨晚第一間餅店，以招牌角仔及雞仔餅見稱，2021 年因為租金問題一度結業，吸引無綫節目《東張西望》等報道最後一日營業實況，吳太當時邊落淚邊賣餅的情景，至今仍觸動不少港人。如今餅店遇貴人捲土重來，令吳太終可再圓心願以美食回饋街坊。每早五點便要起身準備營業的吳太，笑言已習慣「早起夜收」；談到招牌角仔，她透露當年因覺得外來貨品質不夠好，故專誠研發自家餅皮，因而成了顧客美好回憶。吳太忍淚分享了一個感人故事：「有個客打嚟話佢家姐患咗癌症，想佢家姐離開前嚟我度食佢最鍾意嘅角仔。當時未係我哋賣角仔嘅季節，我問個仔（點好），阿仔話『一定要做畀佢食』，好感恩啲顧客對我哋嘅產品咁熱愛。」至於最多試過日賣 1,200 個忌廉筒的元朗傳統餅店，年屆 70 多歲的蔡師傅開店 40 多年來一直堅持每個細節步驟做足，及「一定要用香港麵粉」；談到日企十小時整餅，蔡師傅亦處之泰然：「做嘢冇咩辛唔辛苦，只要我隻手郁得，我都堅持做忌廉筒畀大家食。」相當敬業。今晚（9 日）播出的第三集，肥媽與吳大強結伴前往兩間歷史悠久的舊式影樓尋訪人情味，除意外發現昔日星蹤、更見證了一段「非一般要好」的師徒情，及 91歲老師傅陳崑泉的敬業樂業。從事攝影長達 60 多年的陳師傅，即使日常生活連「邊條鎖匙開邊個櫃桶都搞唔清楚」，但仍能清楚記得每張照片背後的故事，及相中人的職業及特色，令吳大強甚為驚嘆。吳大強笑言自己一直有拍攝全家福的習慣：「以前影全家福好大陣仗，又要整靚頭，又要買靚衫，好多嘢搞。」吳大強還在節目中開心 share 了兩張全家福，吳家家庭成員們的企位在兩張照片中亦十分一致，盡顯心思。