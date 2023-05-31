好睡好起｜方東昇測試午睡驚爆金句：中年好怕聲音！
廣告
由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，明晚（06/01）播出的第三集主題是午睡，三位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣為了探討午睡有罪還是有益，找來股評人郭思治、體育系學者雷雄德及堪輿學家麥玲玲，分享對午睡的看法及自身體驗，還有教大心理學系副教授劉月瑩傳授「極爽午睡秘笈」。
年紀小小「睡眠特工隊」相當有愛
方東昇團隊走訪幼稚園及中學，直擊不同年紀學生的午睡情況。當中幼稚園學生睡相可愛，童言無忌，大放笑彈。有小男孩「供出」爸爸是家中瞓覺最嘈，主持笑指「出賣爸爸今晚冇飯食」。年紀小小的「睡眠特工隊」同樣吸睛，他們由幼稚園高年級生組成，負責氹師弟師妹「覺覺豬」，過程有笑有「愛」；至於全場焦點就落在「舉手誠實男」身上，這個小男孩有「特異功能」，懂得在睡夢中答問題，究竟百答百中還是答非所問？總之就令採訪團隊笑破肚皮！
三位主持可愛造型睡枕成亮點
今集三位主持將再度化身「白老鼠」，親身體驗辦公室午睡可「眠」性。令人意想不到的是，「金句王」方東昇的午睡枕頭相當可愛，黃曉瑩的「漢堡包」造型睡枕亦不遑多讓，引來不少同事圍觀、討論，甚至拍照留念。方東昇「午睡」後靈感湧現，再爆金句：「中年好怕聲音」，到底所為何事？密切留意明晚播出的第三集。
圖片來源：TVB提供