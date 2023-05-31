好睡好起｜方東昇測試午睡驚爆金句：中年好怕聲音！

由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，明晚（06/01）播出的第三集主題是午睡，三位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣為了探討午睡有罪還是有益，找來股評人郭思治、體育系學者雷雄德及堪輿學家麥玲玲，分享對午睡的看法及自身體驗，還有教大心理學系副教授劉月瑩傳授「極爽午睡秘笈」。