妳不是她｜顏值演技俱佳的彭慧中首度挑戰喊戲，翟威廉不介意再度演繹渣男
由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔 任編審的《妳不是她》，逢周一至五晚八點半翡翠台播 映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。
昨晚（4 日）劇情與前晚一樣，集中講述阿信（丁子朗飾）好友阿木（馬貫東飾）與太太敏兒（彭慧中飾）的故事。敏兒前男友阿輝（翟威廉飾）出獄後纏著敏兒要錢，並以俊仔（王瑋程飾）為餌索價 100 萬。為免俊仔受騷擾及想盡快回復正常生活，敏兒瞞著阿木借錢應急，因而令阿木意外得悉愛妻被威脅，為盡快解決阿輝這個計時炸彈，阿木在化身「背心雙煞」的好友阿信及阿 Man（黃庭鋒飾）陪同下企圖兇走阿輝，卻反遭阿輝設局兼被捉往差館，被惹怒的阿輝更捉著敏兒到財務公司借錢兼影裸照，事件最終演變成商場追逐戰，經過一輪「亂打」，夏莉（馮盈盈飾）憑一張摺櫈成功收服阿輝…
網民：齋做主持唔拍劇好浪費
現為《流行都市》主持的彭慧中 Phoebe，2010 年透過參選港姐入行，由於擁有修長美腿，是《流行都市》人氣主持之一。之前曾在綜藝節目《吃貨橫掃曼谷》中坦言希望事業有所突破的 Phoebe，終憑《妳不是她》如願以償。不但飾演人母維肖維妙，更演活了角色充滿心事及煩惱一面，大量喊戲場口亦處理得宜，獲網民盛讚演技自然討好：「齋做主持唔拍劇好浪費」、「呢套彭慧中真係做得好」；港姐出身的彭慧中，顏值與身形亦同樣獲網民點讚。
Phoebe 開心 Share 穿衣之道
雖然 Phoebe 以往亦會偶爾拍劇，但她直指敏兒是其入行以來最難忘角色，皆因多內心戲之餘，更有大量喊戲，對此，Phoebe 坦言壓力大：「其實以往每個角色都有獨特之處，但敏兒確係最難忘嘅角色，因為有幾個 scene 都係好重內心戲，所以係一個好好嘅挑戰。但因為我始終拍劇經驗唔太多，所以壓力一定有，特別係面對大量喊戲嘅情況下。」Phoebe 又感激拍檔馬貫東及監製 April 的支持及幫
忙：「監製除咗同我討論角色同劇本，仲會幫我培養情緒同進入狀態，所以好多謝佢，佢係我嘅精神支柱。同埋有時我都會問我劇入面嘅老公（馬貫東），佢哋
都畀到我好多支持同啟發。」談到身形獲讚，Phoebe 大方自爆增磅：「其實我比之前肥咗，所以要喺着衫方面畀多啲心思，遮住自己冇咁好睇嘅地方，同展露自己優秀嘅地方。」
同樣表現突出的還有飾演極品渣男的翟威廉，在劇中卑鄙無恥賤格的威廉，不但外型及舉止似足爛人，配以極度賴皮的對白以及猙獰的面口，一出場即成功引起注意獲封「御用賤人」，更有網民直言有想打他的衝動。談到獲封「御用賤人」，威廉受訪時笑言很榮幸，並坦認最近確是演多了反派：「尤其喺錢銀方面嘅賤格角色，計計埋埋都做過成十幾廿次賤人吧！」威廉更笑言絕不介意演賤人：「做戲嚟講其實咩角色都有佢嘅獨特之處，人生百態，總有值得飾演嘅情節嘛！仲可以順便參透到所謂賤人嘅想法同因果關係，都係好好嘅體驗。」威兼續指商場追逐戰原來足足拍了兩晚通宵，並坦言拍攝期間意外打到馬貫東流鼻血：「拍呢場戲時我意外打中咗馬貫東，因為當時導演冇嗌 Cut，所以我哋就繼續打，最後佢仲流鼻血，真係唔好意思。不過佢好好，冇嬲之餘仲幫襯我買酒。」