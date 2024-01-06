妳不是她｜葉蒨文突破演繹低EQ港女，網民新寵成就翻倍，爆紅祕密床照引熱議
由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔 任編審的《妳不是她》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。
昨晚（5 日）一集劇情集中講述阿信上司 Miranda（姚嘉妮飾）及柳創山（袁文傑飾）名存實亡的夫妻關係。有錢有事業的柳生，經常背著太太 Miranda 拈花惹
草，身邊「柳女郎」換個不停的他，更多番以時裝店熟客身份向夏莉（馮盈盈飾）提出「不道德」暗示，每次夏莉均技巧地加以迴避。昨晚上得山多的柳生終於遇上虎女 Fiona（葉蒨文飾），不甘被飛的 Fiona 硬闖柳生辦公室大吵大鬧，咆吼山莊之餘還怒掟杯子，相當潑辣。除了發爛渣，Fiona 心計及復仇心亦相當重，為了報仇柳生，竟 Send 二人床照刺激 Miranda；為了幫 Miranda 及柳生收拾殘
局，阿信硬著頭皮做和事老出言安慰 Fiona，豈料因而惹禍上身、遭 Fiona 纏著不放，更在「被撐抬腳」之際遇上夏莉，二人關係如箭在弦…
當正自己小朋友發爛渣投入角色
之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中均有亮眼表現的葉蒨文（Sophie），這次雖然沒有突破性性感演出，但頻頻以不同貼身造型亮相的她，不但一雙修長美腿甚為吸睛，超標準葫蘆身形亦是令人艷羨，加上一雙雪亮的大眼睛及白滑皮膚，顏值及身材均讚網民激節讚賞，盛讚她演技外表到位之餘，並留言：「佢值得更多機會。」雖然拍劇經驗只有六至七年，但 Sophie 接觸過的角色相當多元，今次飾演「低 EQ 港女」亦是相當稱職，除了發爛渣時火氣十足，向阿信眉目傳情時亦是電力十足。談到角色，Sophie 坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「加上現實生活中亦都好少接觸呢類型嘅女性，所以事前要做多好多功課。我對角色嘅理解係 Fiona 係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」
大讚袁文傑優雅兼有禮貌 拍床照零尷尬：尷尬即係冇入到戲
她又笑言真實的自己處理感情事較理性：「我本身份人都好大情大性，冇乜包袱，所以遇到異性都唔會怕醜，想講乜就講乜，但係反而遇到真係鍾意嘅，我會含蓄啲，唔會好似 Fiona 咁主動出擊。」談到因劇情需要要與袁文傑拍床照，Sophie 坦言毫不尷尬：「演嗰陣時投入就唔尷尬㗎啦，如果一路演一路尷尬咁就
即係冇入到戲，我個角色唔怕做呢啲嘢，所以嗰一刻嘅我都唔怕。同埋其實都只係影張相，又有事先打底，加上本身文傑大哥係一個好優雅同有禮貌嘅演員，唔會令我有不安全嘅感覺，非常放心！」
大方分享美臀心得：行好每一步路
談到身形獲讚，Sophie 第一時間多謝媽咪，並續說：「我小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，可能因為由細到大都有唔同嘅訓練，所以就為身體打好咗個根基。依家雖然冇以前咁高運動量，但都會 keep 住盡量唔好走樣，我覺得拉筋對男女性都非常之好，同埋要行好每一步路，因為用啱力行每一步路個臀部會挺身啲。因為骨盆前傾會令到有小肚腩同埋臀部下塌，呢啲都可以靠拉筋同正確發力去調整番。」